De Belgische topdarter Mike De Decker heeft bijzondere berichten gedeeld. Na een zure nederlaag in een vloertoernooi op de Pro Tour ontving hij haatbericht na haatbericht. "Je verdient het niet om op deze aarde te zijn."

Darten is een echte goksport. Korte wedstrijden volgen elkaar in grote snelheid op. Maar als het aan darter De Decker ligt, gokken mensen voortaan iets minder. De Belg kreeg een vloed aan haatreacties in zijn DM's nadat hij verloor op Players Championship 19.

Haatberichten

De nummer 20 van de wereld was bezig aan een goede reeks op het vloertoernooi. Hij maakte donderdag met een gemiddelde van 103.66 gehakt van Nederlander Danny van Trijp: 6-0. Hierdoor won hij het vertrouwen van de online gokker, maar de wedstrijd die volgde ging een stuk minder.

Hij verloor verrassend van de Duitser Dominik Gruellich (6-5) met een gemiddelde van net onder de 90. Een groot verschil met zijn vorige wedstrijd. Na de zure nederlaag stroomde de DM van De Decker vol. "Gewoon om jullie te laten zien wat je krijgt als je een slechte wedstrijd gooit. Mijn God", schreef hij op Instagram.

'Je verdient het niet'

Verschillende gokkers waren niet blij met hun plotselinge verliezen. "Ik moet mijzelf nu doodmaken door jou, bedankt! Heb 20.000 verloren", schrijft een zogenaamde dartsfan. Een ander verplaatst de verwensing naar de darter zelf. "Je bent een fraudeur, ik hoop dat je vermoordt wordt. Je verdient het niet om op deze aarde te leven."

De Decker strandde in het vloertoernooi in de tweede ronde. James Wade won uiteindelijk het laatste Players Championship-toernooi van deze week. De Engelsman won in de finale van landgenoot Scott Williams. Nederlander Wessel Nijman haalde de halve finale. De profdarters hebben Leicester nog niet verlaten: vrijdag worden twee Euro Tour-kwalificatietoernooien gespeeld.

World Cup

De Decker kreeg op de World Cup of Darts ook al te maken met haatberichten. Samen met Dimitri van den Bergh kwam België opvallend niet de groepsfase door van het WK voor landenteams. In een groep met de Filipijnen en Letland gooiden het Aziatische land naar de groepswinst.