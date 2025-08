Naomi Osaka hoorde jarenlang tot de beste tennissters ter wereld, maar na mentale problemen en een pauze vanwege haar zwangerschap lukte het maar niet om weer haar oude niveau te halen. Tot deze week, want in bij het belangrijke WTA 1000-toernooi in Monreal lijkt plotseling alles weer te lukken.

Viervoudig grandslamkampioene Osaka kende een onrustige aanloop naar het toernooi door de breuk met coach Patrick Mouratoglou. De nummer 49 van de wereld leek in Montreal vervolgens al in de tweede ronde op weg naar de uitgang. Liudmila Samsonova kwam met 6-4, 5-3 voor en stond in haar eigen servicegame met 40-0 voor tegen de Japanse. Op wonderlijke wijze werkte Osaka de drie matchpoints weg en draaide ze de partij nog volledig om. Sindsdien valt alles ineens weer op zijn plek.

Osaka in topvorm

Osaka speelde voormalig Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko volledig weg, gunde Anastasija Sevastova vervolgens slechts één game winnen en ook Elina Svitolina kwam er in de kwartfinales totaal niet aan te pas. Osaka had net iets meer dan een uur nodig om de Oekraïense nummer 13 van de wereld te verslaan: 6-2, 6-2.

De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld staat daardoor voor het eerst in meer dan drie jaar in de halve finales van een WTA 1000-toernooi. Ook keert ze voor het eerst sinds januari 2022 terug in de top 30 van de wereldranglijst en dat maakte iets los bij Osaka.

"Jullie meid zal weer geplaatst zijn op grandslamtoernooi, dat de US Open de eerste keer is, is logisch en maakt de cirkel rond", schrijft ze enthousiast op Instagram. In het interview op de baan verklaarde ze al dat het voor haar 'een heel groot doel was'.

Grote belofte zakte ver weg

Het leek er lange tijd niet op dat het zou gebeuren, want de laatste jaren wilde het maar niet lukken bij de Japanse. Osaka beleefde in 2018 haar grote doorbraak toen ze niemand minder dan Serena Williams in de finale van de US Open wist te verslaan. Ze won het grandslamtoernooi twee jaar later nog een keertje en won ondertussen ook tweemaal de Australian Open. De Japanse was in die jaren met name op hardcourt nagenoeg ongeslagen.

Waar er verwacht werd dat ze wat betreft het aantal grandslamtitels weleens in de buurt zou kunnen komen van Williams (23 stuks) gebeurde het tegenovergestelde. Ze kreeg na haar titel op de Australian Open in 2021 te maken met mentale problemen en trok zich terug voor Roland Garros en Wimbledon. Op de US Open speelde ze wel, maar na een vroege uitschakeling merkte ze op dat ze een tijdelijke pauze zou nemen doordat winnen haar niet langer gelukkig maakte.

Comeback na zwangerschap

Het jaar erna viel door blessures grotendeels in het water en aan het begin van 2023 liet ze weten in verwachting te zijn van haar eerste kindje. In juli van dat jaar werd dochter Shai geboren en zes maanden daarna keerde ze terug op de tennisbaan.

In haar eerste jaar sinds de zwangerschap haalde ze echter weinig aansprekende resultaten. Ook dit jaar begon met slecht nieuws, want het werd duidelijk dat haar relatie met rapper Cordae was geklapt. Ze leek op de weg terug toen ze in Auckland bij een kleiner toernooi de finale haalde, maar ze moest daarin opgeven tegen Clara Tauson en vervolgens vielen de resultaten weer enorm tegen. Tot deze week in Montreal, waar ze na een wonderlijke ontsnapping plotseling helemaal terug lijkt.

Halve finale tegen verrassing

In de halve finale komt Osaka diezelfde Tauson weer tegen. De Deense stuntte eerder deze week al tegen Wimbledon-kampioene Iga Swiatek en ook Madison Keys, winnares van de Australian Open, was niet tegen haar opgewassen. De nummer 19 van de wereld liet de Amerikaanse kansloos: 6-1, 6-4.