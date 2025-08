Tallon Griekspoor kende een enigszins teleurstellend begin van het Noord-Amerikaanse hartcourtseizoen door bij het masterstoernooi van Toronto zijn eerste partij direct te verliezen. De Nederlander krijgt in Cincinnati de kans om toch nog wat vertrouwen op te doen richting de US Open, maar heeft daar te maken met een ware horrorloting.

Griekspoor won in juni nog de derde ATP-titel uit zijn loopbaan in Mallorca, maar sindsdien zit de klad er flink in. Hij vloog er op Wimbledon in de eerste ronde uit en ook in Bastad en Toronto kon hij al snel weer zijn spullen pakken.

In Cincinnati hoopt hij eindelijk weer een aansprekend resultaat te gaan boeken.Dat leek op voorhand al moeilijk te worden, want bij zijn vorige twee deelnames sneuvelde hij al in de eerste ronde. Die uitdaging is voor Griekspoor alleen maar groter geworden door de loting.

Horrorloting Griekspoor

Griekspoor is als 26ste geplaatst en mag daardoor deze keer de eerste ronde overslaan en dus heeft hij zijn beste resultaat in Cincinnati zonder te spelen al verbeterd. In zijn eerste partij treft hij de winnaar van het duel tussen Hamad Medjedovic en Alexander Kovacevic. Dat zijn allebei spelers waar Griekspoor van moet kunnen winnen, maar vervolgens begint de ellende.

Het was op voorhand al duidelijk dat hij in de derde ronde mogelijk tegen één van de acht hoogstgeplaatste spelers zou moeten spelen, maar net als iedere andere tennisser zal hij hebben gehoopt om Jannik Sinner en Carlos Alcaraz zo lang mogelijk te ontlopen. Dat is echter niet het geval, want Griekspoor is precies in het gedeelte van Alcaraz beland. De Spanjaard moet eerst nog wel de winnaar van de partij tussen Mattia Bellucci en Damir Dzumhur zien te verslaan

Dramatische balans tegen Alcaraz

Dat lijkt echter geen probleem voor de man die Roland Garros won en op Wimbledon de finale haalde. Een ontmoeting tussen Griekspoor en Alcaraz is op voorhand slecht nieuws voor de Nederlander, want hij verloor alle vijf de eerdere onderlinge duels op de ATP Tour en won zelfs nog nooit een set. Wel wist hij in 2021 een keertje in een kwalificatietoernooi van Alcaraz te winnen.

Suzan Lamens

Griekspoor is bij de mannen de enige Nederlandse deelnemer, maar bij de vrouwen doet er ook een landgenote mee. Suzan Lamens werd bij de loting voor het WTA 1000-toernooi gekoppeld aan Veronika Kudermetova. Als ze die partij wint, treft ze in de tweede ronde de sterke Zwitserse Belinda Bencic. Lamens maakt haar debuut in Cincinnati. Ze bereikte afgelopen week in Montreal voor het eerst de derde ronde van een WTA 1000-toernooi.