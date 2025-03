Toptennisster Maria Sharapova verdween na bruiloft: dit doet de Russische tegenwoordig buiten de spotlights

Voormalig toptennisster Maria Sharapova heeft een relatie met een succesvolle Braziliaanse zakenman, met wie ze onlangs een zoon kreeg. Sinds ze gestopt is met tennissen, staat ze minder in de schijnwerpers. We blikken terug op haar carrière en onthullen waar ze zich nu mee bezig houdt.

Aan het eind van haar carrière nam de voormalige toptennisster Sharapova eerst een pauze van de tennissport. De voormalig nummer één van de wereld, met vijf Grand Slam-titels en miljoenen dollars aan prijzengeld en sponsorinkomsten, besloot zich op het bedrijfsleven te storten.

Sharapova besloot haar vermogen te vergroten met investeringen. Zoals te zien is op haar recente foto's op sociale media, geniet ze volop van het leven. Ze investeerde een groot deel van haar geld in het snoepmerk "Sugarpova", dat ze in 2012 oprichtte. Na haar tenniscarrière stortte ze zich hier volledig op. "Eerder besteedde ik er niet veel aandacht aan, vooral niet aan de details, maar die zijn cruciaal als je een eigen bedrijf start," zegt Sharapova nu, terwijl ze weer regelmatig traint "voor haar eigen welzijn".

Verdere investeringen

Vervolgens investeerde ze in een bekend wellnessmerk, populair bij vele beroemdheden, en in een draagbaar massage apparaat. Samen met Mark Cuban, eigenaar van de Dallas Mavericks, stak ze geld in een bedrijf dat gewichten maakt voor polsen en enkels. Die worden gebruikt door zowel topsporters als recreanten.

In dat project met Cuban (die bekend staat om zijn vrijgevigheid en een deel van zijn fortuin schonk aan een Dallas-speler die na 11 jaar de club verliet) investeerde Sharapova $900.000. Toch benadrukt ze dat haar eigen bedrijf het belangrijkste is wat haar de laatste tijd is overkomen.

'Shark Tank': Mark Cuban and Maria Sharapova invested nearly $1 million in a wearable weights company - CNBC https://t.co/sW6ZR6ozCK #MariaSharapova #MarkCuban pic.twitter.com/PGyE1Kuk5u — URBANTIAN™ (@URBANTIAN) March 1, 2020

Eigen bedrijf

"Presenteer je bedrijf aan de wereld op de meest authentieke manier. Ik hou ervan als oprichters een beetje nerveus zijn, want dan kunnen ze, dankzij hun kwetsbaarheid, echt stralen. Als ze zich overgeven aan hun werk, kunnen ze laten zien wie ze werkelijk zijn", aldus Sharapova.