Amanda Anisimova heeft de vervelende nasmaak van twee verloren Grand Slam-finales dit jaar meer dan lekker weggespoeld. De 24-jarige toptennisster uit Amerika won zondag de finale van het masterstoernooi van Peking. Ze beloont zichzelf én haar Nederlandse coaches met de hoofdprijs en het bijbehorende prijzengeld.

De finale van WTA Peking leek snel klaar te zijn. Anisimova was na 23 minuten al klaar met de eerste set. De Tsjechische Linda Noskova had niks in te brengen tegen het sterke spel van de Amerikaanse. Met 6-0 ging de eerste set naar Anisimova en leek ze zich makkelijk op te kunnen maken voor haar tweede masterstitel van haar carrière. Maar Noskova knokte zich terug en pakte de tweede set met 6-2. Het kon dus weer alle kanten op, maar Anisimova maakte er alsnog een snel einde aan. Met dezelfde cijfers pakte ze Noskova terug (6-2) en werd ze de winnares.

950.000 euro, ook richting Nederlandse coaches

Aan het winnen van het masterstoernooi is een dikke cheque verbonden van liefst 1,1 miljoen dollar. Dat is omgerekend net geen miljoen euro: 950.000 euro. Dat bedrag mag ze snel op haar rekening verwachten en daarna wachten ook haar twee Nederlandse coaches op een deel van die prijs. Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma werken nu ruim anderhalf jaar met Anisimova, nadat ze het plezier in haar sport verloor en een tijdje van het hoogste podium was verdwenen.

Nieuwe nummer 3 van de wereld

Die samenwerking komt dit seizoen echt tot een summum. Ze haalde de finale van zowel Wimbledon als US Open, die ze allebei verloor. Ze klom op naar plek 4 van de wereld en is door haar zege in Peking nu de nieuwe nummer 3 van de wereld. Ze won dit jaar ook al het masterstoernooi van Doha (Qatar) en won in 2019 en 2022, vóór haar tijdelijke verdwijning uit de topsport, haar eerste twee titels in haar carrière.

Herhaling van Wimbledon-clash

De als derde geplaatste Anisimova was in de halve finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van haar landgenote en titelverdedigster Coco Gauff. De 20-jarige Noskova, de nummer 27 van de wereld, stond voor het eerst in een finale van een WTA 1000-toernooi. Op Wimbledon verloor de speelster uit Tsjechië afgelopen zomer in de vierde ronde van Anisimova, die vorige maand in de finale van de US Open haar meerdere moest erkennen in de Belarussische Aryna Sabalenka.