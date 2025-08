Naomi Osaka heeft nauwelijks hoeven zweten in haar achtste finale van het masterstoernooi van Montreal. De Japanse toptennisster was in bijna een recordtijd klaar met haar tegenstander uit Letland, maar nét niet snel genoeg om een record te vestigen.

De setstanden van 6-1, 6-0 tegen Anastasija Sevastova spraken al boekdelen, maar de tijd waarin Osaka haar klusje klaarde maakt nog meer indruk. In 49 minuten was ze klaar met de Letse nummer 386 van de wereld en staat ze in de kwartfinale van het toptoernooi in Canada. Het bleek haar één na snelste potje ooit van haar carrière. In de eerste ronde van WTA Florianopolis in 2016 was ze ooit nog sneller klaar met een opponente.

Duel der moeders

Toen was ze met 6-1, 6-1 te sterk voor Ana Sofia Sanchez, in 42 minuutjes spelen. Sowieso zette Osaka records neer die de tijd deden terugdraaien. Het was namelijk ook voor het eerst sinds de tweede ronde van WTA Peking in 2018 dat ze één of minder games moest afstaan aan haar tegenstander. Toen was Danielle Collins het slachtoffer. Nu dus Sevastova. Het was voor het eerst dat de beide tennissters als moeder tegenover elkaar stonden. In de voorgaande vier ontmoetingen (2-2) waren ze beide nog niet bevallen van hun kind.

Stuk moeilijker in halve finale

In de kwartfinale krijgt Osaka het waarschijnlijk een stuk moeilijker, want dan treft ze de winnares van de achtste finale tussen de geplaatste speelsters Amanda Anisimova (als vijfde geplaatst) en Elina Svitolina, die als nummer tien van de plaatselijke ranking aan het toernooi in Montreal meedoet. Madison Keys won zondagavond haar achtste finale van Karolina Muchova (2-1) en zit aan de kant van het schema van Osaka. De Amerikaanse moet wachten of Iga Swiatek of Clara Tauson haar tegenstander wordt.

ATP Toronto

Terwijl de vrouwen in Montreal om de titel van het WTA 1000-toernooi strijden, hebben de mannen hun toernooi in een andere grote Canadese stad; Toronto. Daar waren zondagavond ook de achtste finales. Alex de Minaur won in een heerlijke partij van Frances Tiafoe. Andrey Rublev mocht door de sneue opgave van Alejandro Davidovich-Fokina sneller dan verwacht door naar de kwartfinales. Daar zit de als eerste geplaatste Alexander Zverev nog in.