Naomi Osaka zorgde voor opvallend nieuws deze week door al binnen een jaar afscheid te nemen van haar coach. De afgezakte toptennisster blijkt niet bij de pakken neer te zijn gaan zitten, want ze lijkt al heel snel een vervanger te hebben gevonden.

"Bedankt Patrick. Het was een geweldige ervaring om van jou te mogen leren. Ik wens je het allerbeste. Je bent een van de coolste mensen die ik ooit heb ontmoet en ik weet zeker dat ik je nog vaker ga tegenkomen", schreef Osaka zondag op haar Instagram bij een foto met Mouratoglou.

Nieuwe coach mogelijk snel gevonden

De Japanse heeft echter weinig tijd nodig gehad om de breuk met hem te verwerken, want in aanloop naar het WTA 1000-toernooi van Montreal lijkt ze alweer een vervanger te hebben gevonden. Osaka gaat een aantal dagen trainen met Tomasz Wiktorowski en daarna moet duidelijk worden of de Poolse coach haar verder kan helpen.

Wiktorowski is een bekende naam in de tenniswereld, want hij hielp twee landgenotes van hem aan grote successen. Hij was drie jaar lang de coach van Iga Swiatek en zij won in die periode drie keer Roland Garros en één keer de US Open. Eerder coachte hij Agnieszka Radwanska, die in 2012 de finale van Wimbledon haalde en drie jaar later de WTA Finals op haar naam schreef.

Mislukte samenwerking

De viervoudig grandslamkampioene schakelt dus razendsnel door nadat haar samenwerking met de Franse coach al na tien maanden ten einde kwam. Mouratoglou had in het verleden topspelers als Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, Simona Halep en Holger Rune onder zijn hoede.Waar hij met hen grote successen boekte, lukte dat niet met Osaka, die in het verleden tweemaal de US Open won en ook twee keer de Australian Open op haar naam schreef.

De Japanse maakte onder zijn leiding haar comeback nadat ze in 2023 was bevallen van een dochter. Osaka begon het jaar goed met een finaleplek bij het toernooi van Auckland, maar na de gewonnen eerste set moest ze opgeven. Het lukte haar echter niet om op de grote toernooien aansprekende resultaten neer te zetten. Op de Australian Open en Wimbledon strandde ze in de derde ronde, terwijl op Roland Garros de eerste ronde al het eindstation was.