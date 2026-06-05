Novak Djokovic ligt al een aantal dagen uit Roland Garros, maar hij is nog altijd bezig met het toernooi. Jakub Mensik, die nog wel in het toernooi zit, onthult dat de Serviër hem na elk duel appt.

Djokovic werd van tevoren gezien als een van de kanshebbers op Roland Garros. Carlos Alcaraz is er niet bij door een blessure en Jannik Sinner werd in de tweede ronde al uitgeschakeld nadat de hitte hem parten speelde in de wedstrijd tegen Juan Manuel Cerundolo. Djokovic haalde het echter ook niet. De Servische tennislegende schakelde in ronde één en twee nog Giovanni Mpetshi Perricard en Valentin Royer uit, maar in de derde ronde was Joao Fonseca in vijf sets te machtig voor Djokovic.

Ondertussen was ook Mensik bezig aan een ijzersterk toernooi. Hij schakelde topspelers als Mariano Navone, Alex de Minaur, Andrey Rublev en Fonseca uit. Vrijdag staat hij in de halve finale van Roland Garros. Dan neemt hij het op tegen Alexander Zverev. Djokovic heeft via appjes al laten weten wie hij hoopt dat het toernooi gaat winnen, zo onthulde Mensik.

Band tussen Djokovic en Mensik

Na een vraag of Mensik al een berichtje kreeg van Djokovic, reageert de Tsjech bevestigend. "Ja zeker. Na de wedstrijd tegen Rublev en die tegen Fonseca heeft hij mij een berichtje gestuurd. Hij is een geweldige man en een fantastische kampioen. Onze relatie is heel erg goed. Ik ben blij dat hij mijn resultaten volgt en dat we op deze manier in contact kunnen blijven", vertelde Mensik over zijn band met Djokovic.

Afsluiting Roland Garros

Mensik en Zverev spelen op vrijdag om 15:30 uur de eerste halve finale bij de mannen op Roland Garros. De andere halve finale wordt in de avond gespeeld en gaat tussen Flavio Cobolli en Matteo Arnaldi. Vervolgens wordt zondag de finale gespeeld bij de mannen. Op zaterdag spelen Mirra Andreeva en qualifier Maja Chwalinska de finale bij de vrouwen.

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