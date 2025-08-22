Tennisster Sonay Kartal heeft voorafgaand aan haar deelname aan de US Open haar nieuwste tattoeage geshowt. De afbeelding op haar lichaam is gebaseerd op een bijzonder verschijnsel voor haar knappe prestatie op Wimbledon eerder dit jaar.

De 23-jarige Kartal zette dit jaar haar beste reeks ooit neer op Wimbledon. Die prestatie wilde ze vereeuwigen met een tattoeage. Ze koos voor een unieke afbeelding, die op het eerste gezicht niets met tennis te maken heeft.

De Britse bereikte de vierde ronde op het gras in Londen, waar ze werd uitgeschakeld door Anastasia Pavlyuchenkova. Voordat de tennissters begonnen aan de wedstrijd was er sprake van een bijzonder natuurverschijnsel. Er klonk plotseling gedonder.

Donder en bliksem

"Het moment dat ik Centre Court opliep was er een overweldigend onweersmoment", zegt Kartal over haar tattoo. Daarom heeft ze een bliksemschicht laten vastleggen op haar lichaam. Ze had haar volgers gevraagd om ideeën voor een ontwerp. "Deze valt het meest op."

"Ik wilde iets waarvan je niet meteen weet dat het tennisgerelateerd is als je ernaar kijkt. Maar ik en mensen die dat moment hebben meegemaakt, weten precies waar het voor staat", aldus de nummer 48 van de wereld. "Het was een groots moment in mijn carrière. Als kind droomde ik ervan om Centre Court op te lopen."

"Op dat moment werd mijn droom werkelijkheid", vervolgt Kartal. "Als ik nu naar mijn tattoo kijk kan ik me het weer precies herinneren."

Loting

Nu staat Kartal aan de start van haar volgende grandslamtoernooi in New York. Op zondag speelt ze in de eerste ronde tegen Beatriz Haddad Maia. Ze speelde dit jaar al tegen de nummer achttien van de wereld in Indian Wells. "We weten allebei van elkaar hoe we spelen", zegt de Britse over de loting.

"Maar ik ben enthousiast. Ik denk dat het een goede partij voor me is op dit toernooi. Ik hou van de baan hier en heb er vertrouwen in."

