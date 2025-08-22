De US Open heeft vier Nederlandse deelnemers. Tennisser Jesper de Jong voegde zich bij Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens. Arianne Hartono en Arantxa Rus sneuvelden in de laatste kwalificatieronde.

De Jong had de pech dat hij buiten de top-100 van de wereld stond, toen de startlijst van de US Open bekend werd gemaakt. Daardoor was de huidige nummer 80 genoodzaakt zich te kwalificeren. In de derde en laatste kwalificatieronde rekende hij overtuigend af met thuisspeler Mitchell Krueger: 6-4 6-1.

De Haarlemmer moest werken voor de winst in de eerste set. Hij leverde twee keer zijn servicegame in bij Krueger, maar won zelf drie keer de opslagbeurt van de Amerikaan. In de tweede set was De Jong oppermachtig en gunde hij zijn tegenstander slechts één game.

De Jong haalde dit jaar de tweede ronde op Roland Garros en Wimbledon en stond vorige maand in het Zweedse Bastad voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi.

Kansloze nederlaag Hartono

Hartono had het niet getroffen met de loting, ze nam het op tegen Francesca Jones uit Groot-Brittannië. Zij is de nummer 86 van de wereld en was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi van de US Open. Ter vergelijking: Hartono staat 101 plekken lager op de mondiale tennisladder.

Hartono zat er goed in, in New York. De 29-jarige Nederlandse won met 2-1 in sets van Ana Sofia Sanchez uit Mexico en een ronde later was ze de Australische Olivia Gadecki de baas. Vrijdag hoopte ze voor het eerst toe te treden tot het hoofdtoernooi in The Big Apple, alleen Jones stond dat niet toe.

De openingsset ging na twee snelle breaks in 36 minuten naar de Britse. In set 2 maakte Hartono er meer een gevecht van. Ze werd vroeg gebroken, maar repareerde de schade snel. Toch ging het bij 3-3 weer mis. Die break voorsprong gaf Jones niet meer af.

Dus blijft het voor Hartono vooralsnog alleen bij deelname aan de Australian Open (in 2022 en 2023). De andere grandslamtoernooien speelde ze nog nooit.

Ook geen Arantxa Rus

Arantxa Rus mist haar tiende deelname aan de US Open. De 34-jarige Westlandse boog in de derde ronde van de kwalificaties voor de Tsjechische Tereza Valentova. Rus verloor vrij kansloos in twee sets: 2-6 2-6.

Loting

In het hoofdtoernooi zaten al Tallon Grieksoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens. Zij hoorden donderdag wie ze treffen in het hoofdtoernooi.

