Tennisster Emma Raducanu scoort niet alleen op de baan, maar vooral daarbuiten. De 22-jarige Britse casht miljoenen via haar eigen bedrijf en een rijtje topmerken dat haar maar wát graag aan zich bindt. En terwijl de kassa rinkelt, houdt ook haar vermeende romance met Carlos Alcaraz de gemoederen flink bezig.

Uit de jaarcijfers van haar bedrijf Harbour 6 blijkt dat Raducanu inmiddels minstens 13,5 miljoen euro waard is. Een bizar verschil met 2020, toen er op de rekening nog maar 55 euro stond. Het afgelopen jaar leverde haar onderneming een winst van ruim 5 miljoen op, oftewel bijna een ton per week.

Raducanu groeit uit tot miljoenenmerk

Die miljoenen komen niet alleen van prijzengeld. Grote merken als Nike, Porsche, Evian, Dior, Tiffany’s, Vodafone en British Airways hebben Raducanu aan hun portfolio toegevoegd. Ze is daarmee uitgegroeid tot een van de meest gewilde sportambassadeurs van het moment.

Hoewel ze na haar sensationele US Open-zege in 2021 moeite had om die lijn sportief door te trekken, heeft Raducanu zich buiten de lijnen uitstekend gepositioneerd. Haar uitstraling, internationale bekendheid en talent maken haar voor sponsoren goud waard.

Romance of niet: media smullen ervan

Maar het zijn niet alleen de contracten die Raducanu in de spotlights houden. Haar samenwerking met Alcaraz op de US Open, waar ze samen de gemengd dubbel speelden, eindigde al in de eerste ronde tegen Jack Draper en Jessica Pegula. Toch was de nederlaag bijzaak: verschillende media zagen 'chemie die van het scherm spatte', terwijl fans lyrisch reageerden op hun knuffels en giechelende momenten op de baan.

Raducanu zelf houdt de lippen stijf op elkaar, terwijl haar oud-coach Mark Petchey benadrukt dat ze 'gewoon vrienden' zijn. Toch blijven tabloids en fans speculeren, en eerlijk is eerlijk: de voortdurende aandacht maakt haar alleen maar commerciëler interessant.

Raducanu zoekt aansluiting bij de wereldtop

Op de baan wil Raducanu ondertussen de weg naar de top weer terugvinden. Sinds haar historische US Open-zege in 2021 had ze te maken met blessures en wisselvallige prestaties, waardoor haar ranking flink kelderde. In New York mikt ze nu op een nieuw succes in het enkelspel, al staat ze voor de uitdaging om opnieuw ritme en vertrouwen op te bouwen.

