Suzan Lamens is een belangrijke week in haar carrière goed begonnen. De Nederlandse tennisster rekende bij het WTA-toernooi van Osaka in de eerste ronde overtuigend af met Emiliana Arango. Lamens is in Japan de titelhoudster en verdedigt dus heel veel punten. In de volgende ronde wacht echter een loodzware opgave.

Lamens verraste een jaar geleden vriend en vijand door in Osaka haar allereerste titel op het hoogste niveau te pakken. De tennisster speelde maandag zodoende voor het eerst in haar loopbaan een partij op een WTA-toernooi als titelverdedigster. Ze kreeg echter geen makkelijke tegenstander in de eerste ronde, want Arango had haar ruim twee weken geleden in Peking nog met duidelijke cijfers verslagen.

De baan in Osaka lijkt Lamens echter vleugels te geven, want ze had geen kind aan de Colombiaanse nummer 46 van de wereld. De Nederlandse, die zelf op de 57e plek staat, sloeg Arango volledig van de baan in iets meer dan een uur: 6-1, 6-2.

Cruciaal toernooi als titelverdedigster

Lamens is daarmee het voor haar speciale toernooi goed begonnen en dat is nodig ook, want als de Nederlandse dit jaar vroeg strandt dan gaat ze uit de top-80 vallen. Wat dat betreft was de loting haar niet bepaald gunstig gezind.

De Nederlandse speelt in de tweede ronde tegen de als eerste geplaatste Naomi Osaka. De nummer 16 van de wereld speelt niet alleen in eigen land, maar ook nog eens in de stad van haar achternaam. Osaka, die al vier keer een grandslamtoernooi op haar naam schreef, won eerder op de maandag eenvoudig van landgenote Wakana Sonobe.

Osaka in topvorm

Lamens lijkt de Japanse op het verkeerde moment te treffen, want Osaka heeft de laatste maanden de vorm weer helemaal te pakken. Sinds ze haar comeback in 2024 maakte na de geboorte van haar dochter worstelde ze lange tijd met haar spel. In Montreal haalde ze in augustus echter plotseling de finale en op de US Open bereikte ze de laatste vier. Door die prestaties hoort ze inmiddels dus weer bij de beste twintig speelsters ter wereld.

Osaka en Lamens kwamen elkaar één keer eerder tegen. Dat was een thuiswedstrijd voor de Nederlandse in Rosmalen. Osaka was daar vorig jaar veel te sterk, want ze gunde Lamens slechts vier games.