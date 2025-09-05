Toptennisster Naomi Osaka verloor vrijdagochtend in een loodzware halve finale op de US Open van Amanda Anisimova. Tijdens de persconferentie na afloop stelde een journalist een opmerkelijke vraag aan de Japanse, waarna ze met een emotioneel antwoord kwam.

Tijdens de persconferentie na afloop ontstond er een uitzonderlijk moment toen een journalist een bijzondere vraag stelde aan de verliezer. De vraag had betrekking op dé hype van het moment, waar Osaka ook actief aan deelnam. Tijdens elke wedstrijd op de US Open bracht de 27-jarige tennisster namelijk een Labubu-pop mee de baan op. Deze poppen zijn momenteel een onwijs populair verzamelobject en Osaka koos iedere partij voor een andere, speciaal voor haar gemaakte, Labubu-pop. Ze had zelfs een naam voor haar pluizige vriendjes.

'Ik ben er ziek van'

Osaka was al emotioneel na haar verlies, maar toen een journalist vroeg welke pop ze naar de finale mee zou hebben genomen, áls ze die zou hebben gehaald, brak de Japanse bijna. "Maak me niet aan het huilen, man. Dit is echt de meest vernietigende vraag."

Toch ging de geëmotioneerde Osaka vervolgens bloedserieus in op de vraag. "Ik had het hier letterlijk net nog met iemand over. Ik wilde er een maken met mijn groene outfit van vorig jaar. Hij zou dan zelfs een racket en alles hebben. Oh my God, ik ben er ziek van dat ik hem niet kan laten zien op de baan. Ik kan er eerlijk gezegd mee leven dat ik heb verloren, maar vraag me niets over deze Labubu."

Tie-breaks

In de halve finale, die bijna drie uur duurde, was de Amerikaanse Anisimova in drie sets te sterk voor Osaka, die nog wel de eerste set door middel van een tie-break op haar naam schreef. Een tie-break was ook nodig om de tweede set te bepalen, ditmaal trok Anisimova aan het langste eind. De laatste set ging uiteindelijk met 6-3 richting de Amerikaanse, die zich nu kan opmaken voor haar tweede Grand Slam-finale. Zaterdag is Aryna Sabalenka haar tegenstander.

