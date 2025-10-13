Een vervelend moment voor Arthur Rinderknech, nadat hij zondag al de finale van de Shanghai Masters had verloren. De toptennisser was enorm diep gegaan en duikelde van het podium, terwijl zijn tegenstander een speech aan het geven was. "Kunnen we hier wat hulp krijgen?"

Rinderknech verloor niet zomaar van een tegenstander. Nee, de winnaar van de Shanghai Masters was zijn neef Valentin Vacherot. De Monegask had voor het toernooi in China pas één professionele wedstrijd gewonnen en stuntte nu dus door een masterstoernooi op zijn naam te schrijven. Hij versloeg onder andere Tallon Griekspoor en Novak Djokovic onderweg naar de eindstrijd.

Na al die verrassende zeges stond Vacherot tegenover zijn neef Rinderknech. Hun moeders zijn zussen van elkaar. Na ook zijn familielid te hebben verslagen, moest Vacherot een speech geven. Op dat moment schoot de 30-jarige Rinderknech volledig in de kramp. Zijn jongere neefje (26) schoot eerst wat ongemakkelijk in de lach, maar zei toen in de microfoon: "Ik denk dat we wat hulp nodig hebben hier."

'Familie heeft gewonnen'

Er kwam direct een fysio aangesneld om het been van Rinderknech te masseren. Ondertussen ging Vacherot verder met zijn verhaal. "Het is ongelooflijk. Ik heb geen idee wat er nu gebeurt. Ik droom niet, het is gewoon gestoord."

"Helaas kan er maar één winnaar zijn, maar eigenlijk zijn het er vandaag twee. En ook een familie die heeft gewonnen. Voor het tennis is dit een ongelooflijk verhaal", reageerde Vacherot in het interview op de baan. "Ik heb geprobeerd opzij te zetten dat het mijn neef is en dat ik veel met hem heb getraind. In de eerste set was Arthur beter, daarna werd ik beter. Ik ben blij dat ik heb gewonnen."

Sterke tennissers verslagen

Het spraakmakende affiche was tot stand gekomen na aanhoudende stunts van de twee neven, die beiden nog nooit een ATP-toernooi wonnen. Vacherot klopte in de halve finale Djokovic en was eerder al te sterk voor Griekspoor en de Deen Holger Rune. Rinderknech schakelde onder anderen de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev uit.

De Fransman Rinderknech, de nummer 54 van de wereld, stond voor de tweede keer in de finale van een ATP-toernooi. Vacherot is nu de eerste Monegask met minstens een kwartfinaleplaats op een ATP-toernooi.