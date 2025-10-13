Tallon Griekspoor zat de afgelopen maanden in de hoek waar de klappen vielen, maar bij het masterstoernooi van Shanghai waren er weer wat lichtpuntjes. De Nederlandse tennisser maakte een einde aan een lange reeks nederlagen en won zelfs van Jannik Sinner. Griekspoor stijgt daardoor op de wereldranglijst naar zijn hoogste positie in lange tijd.

Griekspoor won in juni nog de derde ATP-titel uit zijn carrière en dat was zijn eerste toernooizege in ruim twee jaar tijd. Hij leek de weg naar boven te hebben gevonden, maar daarna kwam de klad erin. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor liefst zeven duels op rij en dus leek zijn seizoen als een nachtkaars uit te gaan.

Griekspoor stunt in Shanghai

In Shanghai maakte Griekspoor een einde aan zijn reeks nederlagen door in de eerste ronde af te rekenen met Jenson Brooksby, de man die hem op Wimbledon nog wist te verslaan, en won daarna zelfs van Sinner. De Italiaanse topspeler was niet opgewassen tegen de zware omstandigheden in China en moest tijdens de derde set opgeven. Dat was echter ook op het conto van Griekspoor te schrijven, want hij maakte het Sinner de hele partij lastig.

De weg naar de kwartfinales leek open te liggen, maar in de achtste finales verloor Griekspoor verrassend van Valentin Vacherot, de nummer 204 van de wereld. Dat bleek achteraf geen schande, want de Monegask beleefde week van zijn leven en won het masterstoernooi zelfs door in de finale van zijn neef te winnen.

Hoogste notering op wereldranglijst in lange tijd

Griekspoor kwam wel een ronde verder dan vorig jaar en verdiende daarmee ook wat extra punten voor de wereldranglijst. De tennisser stijgt daardoor vier plekken is vanaf maandag de nummer 27 van de wereld. Dat is een mooi moment voor de Nederlander, want het is alweer even geleden dat hij zo hoog stond. De laatste keer was in juli 2024.

De 29-jarige Griekspoor is nog maar een paar plekken verwijderd van zijn beste notering ooit. In 2023 was hij even de nummer 21 van de wereld. Griekspoor speelt komende week in Stockholm en kan dan met een goed resultaat in de buurt van die positie komen.

Vacherot maakt gigantische sprong

Vacherot staat door het winnen van de titel in Shanghai plotseling in de buurt van Griekspoor. Hij klimt maar liefst 164 plekken en is nu de nummer 40. De 26-jarige Monegask had tot afgelopen week slechts één partij op het hoogste niveau gewonnen, maar beleefde het toernooi van zijn leven. Hij won niet alleen van Griekspoor, maar ook van Novak Djokovic en Holger Rune.

Drie Nederlanders in top 100

In totaal zijn er drie Nederlanders terug te vinden bij de beste honderd spelers van de wereld. Jesper de Jong is na het halen van de derde ronde in Shanghai terug te vinden op plek 82 en Botic van de Zandschulp volgt daar net iets achter op de 86e plaats.