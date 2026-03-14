Toptennisster Aryna Sabalenka heeft het tegen een aantal collega's opgenomen in een bekende challenge op sociale media. Ze was onder anderen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz de baas met een perfecte uitvoering van de trend.

De tennissers werden getest op hun muzikale kennis in een video van Masters-toernooi Indian Wells. Ze kregen de opdracht om op het juiste moment op een drum te slaan in het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston.

Alcaraz, nummer één van de wereld, is veel te vroeg in zijn poging om de drum op de beat te raken. Ook Mirra Andreeve slaat te vroeg op de trommel en begint meteen te schelden. Snel slaat ze haar hand voor haar mond. Djokovic zat dichtbij, maar was net iets te laat. Toch zingt hij vrolijk het nummer mee. Coco Gauff is veel te laat en kreeg niet eens de kans om de drum te slaan, voordat Houstan haar uithaal al inzette.

Gelukkig zorgde Sabalenka voor een perfecte afsluiting van de video. Zij weet namelijk wel precies de juiste timing te vinden. Ze is zelf vol ongeloof na haar prestatie. "No way", roept ze uit. "Dit is de eerste keer ooit dat ik dit probeer. Ik zweer het. O mijn god."

Indian Wells

Sabalenka staat zondag in de finale van het toernooi in Indian Wells. Daarin strijdt ze tegen Elena Rybakina om de titel. Bij de mannen moeten de halve finales nog gespeeld worden. Alexander Zverev neemt het op tegen Jannik Sinner en Alcaraz speelt tegen Daniil Medvedev.

Virale trend

Die uitdaging is populair op sociale media. Ook veel sporters gingen de tennissers al voor in de challenge. Zo ging Nederlandse darter Gian van Veen viraal met een filmpje waarin hij zijn pijl precies op het juiste moment in het bord gooide. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As probeerden dat vervolgens ook te doen.