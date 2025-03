Toptennisster 'zondigt' stiekem live op televisie: 'Wacht, wacht, ze staan vlak achter ons!'

Aryna Sabalenka won maandag in de achtste finale van de Miamo Open van Danielle Collins en werd na afloop in een televisie-interview neergezet. Daar kreeg zij, zonder dat ze dat van te voren wist, een alcoholisch drankje aangeboden: "Wacht, wacht, mijn coaches staan vlak achter ons!"

Het is de 26e keer dat Sabalenka in de kwartfinale van een WTA1000-toernooi terecht kwam. Om dat te vieren, had de presentator van Tennis Channel een verrassing voor haar. En wel een margaritacocktail. Prakash Amritraj zat al om zich heen te kijken of hij haar coaches zag, maar toen er niemand in zijn vizier verscheen gaf hij de cocktail aan de toptennisster.

"Ik weet dat het maandag is, maar dat maakt niet uit", zei Amritraj, terwijl hij het drankje aan haar wilde geven. Sabalenka was iets scherper: "Wacht, wacht, de coaches staan vlak achter ons." Ze schoof haar stoel richting de presentator, om met haar rug richting de coaches te komen en zo haar drankje te beschermen.

Dubbele domper in Miami: tennistoernooi is in één ronde titelverdedigster en publiekslieveling kwijt Het masterstoernooi van Miami zit erop voor titelverdedigster Danielle Collins. Zij werd naar huis gemept door nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka: 4-6 4-6. Ook voor de 21-jarige Coco Gauff is het klaar, zij verloor met dezelfde cijfers van Magda Linette uit Polen.

'Frisse wind'

Haar fans vonden het geweldig. 'Ik vind haar leuk, ze lijkt zo oprecht', reageert iemand. En een ander: 'Ik hou van haar. Het is zo'n frisse wind in het tennis, op en buiten de baan.' Veel mensen complimenteren haar persoonlijkheid. Een andere reactie met veel likes is: 'Aryna is het beste wat de WTA is overkomen in een zeer lange tijd.'

De Belarussische nummer één van de wereld staat inmiddels in de halve finale van de Miami Open, nadat ze op woensdagochtend van Qinwen Zheng won met 6-2, 7-5. Het slokje van de margarita heeft haar gelukkig niet de das om gedaan. Sabalenka speelt donderdag de halve finale op de hoofdtribune tegen Jasmine Paolini. Het is nog niet bekend hoe laat zijn in actie komen.

Recente resultaten

Sabalenka won afgelopen jaar de Australian Open en de US Open. Dit jaar schopte zij het weer tot de finale in Australië, maar daarin bleek Madison Keys te sterk.