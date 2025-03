Dubbele domper in Miami: tennistoernooi is in één ronde titelverdedigster en publiekslieveling kwijt

Het masterstoernooi van Miami zit erop voor titelverdedigster Danielle Collins. Zij werd naar huis gemept door nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka: 4-6 4-6. Ook voor de 21-jarige Coco Gauff is het klaar, zijn verloor met dezelfde cijfers van Magda Linette uit Polen.

Collins won de editie van 2024, door in de finale de Kazachse Jelena Rybanika te verslaan. Titelprolongatie zit er niet in, omdat Sabalenka - de verliezend finaliste van de Australian Open eerder dit jaar - een sta in de weg bleek.

De als eerste geplaatste speelster won in de eerste set twee keer de opslagbeurt van de Amerikaanse nummer 15 van de WTA-ranking en leverde haar eigen service één keer in. In de tweede set brak Sabalenka haar tegenstander meteen en sloeg toe op haar derde matchpoint. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen de Chinese Zheng Qinwen.

Ook Gauff uitgeschakeld

In navolging van haar landgenote bereikte ook Gauff niet de kwartfinales. Ze verloor in de eerste set één keer haar opslagbeurt en dat was voor de 33-jarige Linette voldoende om de set te pakken. In de tweede set verloren beide speelsters twee keer hun opslagbeurt. Een derde break van de Poolse nummer 34 van de wereldranglijst was daarna genoeg voor de zege.

Linette neemt het in de kwartfinales op tegen Jasmine Paolini. De als zesde geplaatste Italiaanse won in drie sets van de Japanse Naomi Osaka: 3-6 6-4 6-4.

Eindelijk goed nieuws Raducanu

Emma Raducanu bereikte voor het eerst sinds haar eindzege van de US Open in 2021 de kwartfinale van een WTA-1000 toernooi. De 22-jarige Britse nummer 60 versloeg de als zeventiende geplaatste Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten in twee sets: 6-1 6-3. Raducanu neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen Marta Kostyuk uit Oekraïne en de Amerikaanse Jessica Pegula.

Voor Raducanu is het na weken vol slecht nieuws eindelijk weer een hoogtepuntje. De Britse werd onlangs gestalkt bij een tennistoernooi in Dubai en daar had ze enorm veel last van. Ook brak ze met een trainer die amper twee weken in dienst was.