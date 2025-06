Het ging er zondag na afloop van een partij op het Bad Homburg Open allesbehalve vriendelijk aan toe. Wat begon als een koele handdruk tussen Maria Sakkari en Yulia Putintseva, ontaardde in een felle ruzie bij het net.

Sakkari had zojuist in twee sets (7-5, 7-6) gewonnen van Putintseva, maar ondanks de overwinning was de sfeer verre van ontspannen. De Griekse had zichtbaar moeite met de houding van haar tegenstandster en liet dat meteen merken. Aan het net zou ze Putintseva hebben verzocht zich 'als een mens' te gedragen. Een uitspraak die direct voor vuurwerk zorgde.

Tennisster na zware kritiek diep door het stof voor vernederen ballenmeisje op US Open: 'Wie denkt ze wel dat ze is?' Yulia Putintseva liet zich van haar slechtste kant zien bij de US Open. De tennisster uit Kazachstan vernederde een ballenmeisje bij het toernooi in de Verenigde Staten. Putintseva werd diezelfde wedstrijd uitgeschakeld.

Verhitte woordenwisselingen bij het net

Putintseva, bekend om haar temperamentvolle gedrag, reageerde furieus. Ze maakte met gebaren duidelijk dat Sakkari haar met rust moest laten en riep iets in de trant van 'rot op'. De muziek op Centre Court overstemde een deel van het gesprek, maar het zichtbare venijn tussen de twee dames was onmiskenbaar.

Sakkari liep eerst weg richting haar bankje, maar keerde seconden later terug om Putintseva nógmaals de les te lezen. Dit keer klonk het kraakhelder: "Niemand mag jou". De scheidsrechter greep in en probeerde de situatie te sussen met een beleefd doch dringend. "Dames, alstublieft." Putintseva kon het niet laten om met een sarcastische buiging te reageren, waarmee ze nog wat olie op het vuur gooide.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu — Owen (@kostekcanu) June 22, 2025

Putintseva vaker omstreden op de baan

Het is niet de eerste keer dat Putintseva negatief in het nieuws komt. Tijdens de US Open in 2024 kwam ze onder vuur te liggen vanwege een incident met een ballenmeisje. Ze negeerde bewust de toegespeelde ballen, bleef stokstijf staan en maakte geen oogcontact, wat haar op boegeroep van het publiek kwam te staan. Later bood ze haar excuses aan, toch kwam ze met een bijzondere reactie. "Ik ben een gangster op de baan, maar een engel daarbuiten", schreef ze.