Marketa Vondrousova heeft verrassend het WTA-toernooi van Berlijn gewonnen. De Tsjechische tennisster won in 2023 nog Wimbledon, maar kwakkelde sindsdien met veel blessures en zakte zelfs uit de top 100. In de Duitse hoofdstad viel alles plotseling weer op zijn plek en dat leverde haar een bijzondere prijs op.

Vondrousova was voorafgaand aan het toernooi de nummer 164 van de wereld, maar dat had vooral met blessures te maken. De Tsjechische is tenslotte een gevestigde naam in de tenniswereld. Ze haalde in 2019 de finale op Roland Garros, pakte twee jaar later zilver in het enkelspel op de Olympische Spelen en weer twee jaar later won ze verrassend Wimbledon.

De Tsjechische lijkt te floreren in oneven jaren, want in Berlijn liet ze deze week weer haar beste spel zien. Vondrousova keerde op Roland Garros terug na een maandenlange afwezigheid door een operatie aan haar schouder en enkele weken later heeft ze de vorm alweer te pakken. Ze versloeg op het gras in de Duitse hoofdstad topspeelsters Madison Keys, Diana Shnaider, Ons Jabeur en zaterdag was ze in de halve finales zelfs te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld.

Eerste titel in twee jaar tijd

Vondrousova had in de eindstrijd haar handen vol aan de Chinese Xinyu Wang, die voor het eerst in haar carrière een finale speelde. De 25-jarige Tsjechische won een spannende eerste set, maar zag hoe Wang sterk terugkwam. Vondrousova schakelde in de derde set een tandje bij en pakte de derde titel van haar loopbaan: 7-6, 4-6, 6-2. Het was voor Vondrousova haar eerste toernooizege sinds de winst op Wimbledon in 2023.

"Ik denk dat we allemaal hard hebben gewerkt om me weer terug te laten keren op dit niveau. Ik kwam hier om één wedstrijd te winnen en nu sta ik hier dus daar ben ik heel dankbaar voor", vertelde Vondrousova na afloop in haar speech. De Tsjechische stijgt door haar zege maar liefst 91 plekken op de wereldranglijst en is maandag de nummer 73 van de wereld.

Bijzondere prijs

De Tsjechische hield overigens een bijzondere prijs over aan het toernooi: ze mocht een olifant mee naar huis nemen. Gelukkig was het geen echte, want dat had ongetwijfeld voor een hoop gedoe op de luchthaven gezorgd. Vondrousova kreeg een beeldje van een olifant, die met zijn slurf een tennisbal vasthoudt.

i Marketa Vondrousova (rechts) met het bijzondere beeldje. © Getty Images