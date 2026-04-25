De rivaliteit tussen toptennissters kan soms hoog oplopen, maar buiten de baan delen ze ook complimenten aan elkaar uit. Al wordt dat niet altijd gewaardeerd. Coco Gauff en Eva Lys zorgen voor hilariteit na een bericht op sociale media.

Gauff, de nummer vier van de wereldranglijst, won vrijdag haar eerste partij op de Madrid Open. Ze was met 6-3, 6-0 te sterk voor de Franse Leolia Jeanjean. De WTA wijdde een bericht aan die knappe prestatie op Instagram.

"Gewoon Coco die Coco-dingen doet", werd er geschreven bij beelden van de partij. Er is een juichfoto te zien en video van een lange rally. Ook werd er een actiefoto geplaatst, waarvan de Duitse Lys erg onder de indruk is.

'Meid, ik zie er belachelijk uit'

Ze richt zich in de reacties tot de Amerikaanse Gauff. "Foto twee is letterlijk kunst in beweging", complimenteert de nummer 76 van de wereld haar concurrente. Die is echter helemaal niet blij met dat commentaar. "Meid, ik zie er belachelijk uit", schrijft ze aan Lys. Zij reageert op haar beurt: "Wees stil alsjeblieft."

Tennisfans kunnen wel lachen om het onderonsje van de twee toptennissters. Er wordt massaal gereageerd met lachende smileys. Ook prijzen ze de sportiviteit van de twee speelsters. "Coco is geweldig, net als jij Eva", schrijft iemand. "Jullie brengen zo veel positiviteit en liefde voor jullie medespeelsters in de WTA. Jullie verdienen alle liefde in de wereld."

Frustratie

Toch slaat ook ben hen weleens de frustratie toe na een nederlaag. Dat gebeurde bij Gauff op de Australian Open, toen ze dacht dat ze ongezien haar agressie kwijt te kunnen. Ze sloeg na haar verliespartij tegen Elina Svitolina in de catacomben haar racket kapot, maar werd toch vestgelegd op camera.

Er ontstond na dat incident veel discussie over de privacy van atleten. Tijdens Roland Garros zijn er maatregelen getroffen. Op het tweede grandslamtoernooi van het jaar zullen de extra camera's achter de schermen namelijk niet aanwezig zijn en dus kunnen spelers zich na hun nederlaag gewoon laten gaan. "We willen de privacy van spelers echt respecteren. Daarom zullen we dit jaar geen extra camera's plaatsen", vertelde toernooidirecteur Amelie Mauresmo.