Een video van Coco Gauff ging eerder dit jaar de hele wereld over, maar dat waren geen beelden waarvan de Amerikaanse toptennisster dat zal hebben gehoopt. Gauff sloeg in de catacomben na haar nederlaag op de Australian Open een racket kapot en dacht dat te doen buiten het zicht van de camera's maar niets bleek minder waar. Het leidde tot een gigantische rel en daarom heeft Roland Garros nu een belangrijk besluit genomen.

Tweevoudig grandslamwinnares Gauff werd in de kwartfinales in Melbourne volledig afgedroogd door Elina Svitolina en dat zorgde voor een hoop frustratie. De Amerikaanse hield zich op de baan echter keurig in en ging pas los toen ze dacht dat niemand dat kon zien. Achter de schermen sloeg Gauff een racket aan flarden, maar toen ze even later bij de persconferentie aanschoof, had iedereen de beelden van haar woede-uitbarsting al gezien.

Gauff beklaagde zich vervolgens over het feit dat er overal camera's hangen op het toernooi en dat al die beelden ook direct uitgezonden kunnen worden. De Amerikaanse vond dat er sprake was van een gebrek aan privacy en kreeg bijval van enkele collega's. De organisatie van het toernooi verklaarde later bereid te zijn om veranderingen door te voeren.

Goed nieuws voor spelers

Het is nog altijd onduidelijk wat er op de Australian Open gaat gebeuren, maar Roland Garros heeft in ieder geval vast goed nieuws voor de gefrustreerde tennissers. Op het tweede grandslamtoernooi van het jaar zullen de extra camera's achter de schermen namelijk niet aanwezig zijn en dus kunnen spelers zich na hun nederlaag gewoon laten gaan.

"We willen de privacy van spelers echt respecteren. Daarom zullen we dit jaar geen extra camera's plaatsen", vertelde toernooidirecteur Amelie Mauresmo op een persmoment.

Roland Garros

Roland Garros begint op zondag 24 mei en duurt tot en met zondag 7 juni. Gauff is de titelverdedigster bij de vrouwen, terwijl Carlos Alcaraz vorig jaar voor het tweede jaar op rij de winnaar was bij de mannen.

Het is nog onzeker of de Spanjaard voor een derde achtereenvolgende titel kan gaan, want hij kampt momenteel met een polsblessure. Daardoor moest hij zich vorige week voor zijn achtste finale in Barcelona terugtrekken en is hij er niet bij tijdens het masterstoernooi in Madrid.