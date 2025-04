Toverende Carlos Alcaraz laat publiek in verbazing achter: 'Dit moet je zien om het te kunnen geloven'

Carlos Alcaraz is misschien wel de spectaculairste tennisser van dit moment en de Spanjaard bewees dat donderdag nog maar een keertje. In de derde ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo maakte hij het publiek helemaal gek met een weergaloze bal.

Alcaraz trof bij de laatste zestien de Duitser Daniel Altmaier en was op papier de grote favoriet in de partij. De Spanjaard kwam echter wat traag op gang, want in zijn eerste servicegame wist zijn tegenstander een breakpoint te creeëren. Op dat moment toonde hij direct zijn klasse.

De Duitse nummer 84 van de wereld dacht de viervoudig grandslamwinnaar te verrassen met een nagenoeg perfect dropshot, maar Alcaraz wist de bal nog terug te krijgen. Altmaier moest zelf flink aan de bak om het antwoord van de Spanjaard te verwerken, maar leek dat te hebben gedaan toen hij de bal in de hoek wist te leggen waar Alcaraz nog lang niet was.

Bal tussen de benen

De nummer 3 van de wereld rende razendsnel terug en kwam toen met een weergaloze actie op de proppen. Hij sloeg de bal tot verbazing van de mensen op de tribunes tussen zijn benen door precies over de Duitser heen en die moest daarop op zijn beurt weer alle zeilen bijzetten om het punt in leven te houden. Dat lukte Altmaier, maar hij had vervolgens geen antwoord op een backhand van Alcaraz.

De fans op de tribunes gingen vervolgens volledig uit hun dak en gaven Alcaraz een staande ovatie. De commentator was nagenoeg sprakeloos na de weergaloze bal van de Spanjaard, maar wist toch nog een perfecte omschrijving te geven voor wat er net op de baan gebeurd was. "Dit moet je zien om het te geloven", viel er te horen.



Beul van Tallon Griekspoor wacht

Alcaraz hield uiteindelijk zijn servicegame en had in het vervolg geen kind aan de Duitse qualifier: 6-3, 6-1. De Spanjaard neemt het vrijdag in de kwartfinale op tegen Arthur Fils. Beide spelers kunnen dan voor de eerste keer de halve finales halen van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Fransman versloeg eerder deze week Tallon Griekspoor, maar kwam ook in het nieuws door een levensgevaarlijke actie.