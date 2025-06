Emma Raducanu won maandag na een lastige eerste set met 2-1 van Ann Li op een tennistoernooi in het Verenigd Koninkrijk. Dat leverde tranen op bij de Engelse toptennisster. "Dit betekent heel veel voor me."

De 22-jarige Raducanu verloor de eerste set met 7-6 (7-5), maar daarna knokte ze zich overtuigend terug. Ze won de andere sets met 6-3 en 6-1 van de Amerikaanse tennisster. Raducanu had vier matchpoints nodig om de overwinning naar zich toe te trekken. Daarna liet ze haar racket op de grond vallen en barstte ze in tranen uit.

'De politie nam contact met me op': toptennisster Emma Raducanu dankbaar voor ingrijpen Wimbledon Emma Raducanu is aan een drama op Wimbledon ontsnapt. De veelbesproken Britse toptennisster heeft al een tijdje last van een stalker, die zijn uiterste best deed om ook kaartjes te bemachtigen voor de Grand Slam in Londen om mogelijk Raducanu weer dwars te zitten. Maar daar heeft Wimbledon een stokje voor gestoken, tot grote dankbaarheid van de nummer 1 van Groot-Brittannië.

'Steun tijdens lastige momenten'

Na het schudden van Li's hand stond Raducanu emotioneel voor de microfoon op het grastoernooi in Eastbourne. "Het is ongelooflijk. Ik wil het publiek bedanken voor de steun tijdens een paar lastige momenten. Dit betekent heel veel voor me en ik ben trots hoe ik mezelf heb teruggeknokt na het verliezen van de eerste set."

"Ann sloeg de hele tijd goede ballen en het was natuurlijk erg winderig", omschrijft Raducanu de problemen die ze onder ogen kwam op de baan. "Ik ben erg, erg blij dat ik vandaag de baan opgekomen ben. Het was erg lastig, maar midden in de tweede set vond ik een extra niveau."

Voorbereiding op Wimbledon

De Britse toptennisster neemt het in de achtste finale op tegen Maya Joint uit Australië. Raducanu is de nummer zes van de plaatsingslijst voor het voorbereidende toernooi op Wimbledon. Voor dat toernooi is de nummer 38 van de WTA-ranking rechtstreeks geplaatst.

Liefde hangt in de lucht tussen twee absolute toptennissers: 'Erg gelukkig en ontspannen in elkaars gezelschap' Emma Raducanu zat afgelopen weekend op de tribune bij Queen's om Carlos Alcaraz aan te moedigen. Dit bezoekje heeft voor flink wat geruchten gezorgd. Er zou namelijk "liefde in de lucht hangen".

Carlos Alcaraz

Raducanu heeft het maar druk in de week voor Wimbledon. Zij reisde twee keer af naar Queen's (een ander tennistoernooi in Engeland) om te kijken naar Carlos Alcaraz, de nummer twee van de wereld bij de mannen. Die twee worden steeds vaker in elkaars bijzijn gespot.

Volgens insiders van The Sun was dit omdat 'er iets speelt' tussen de twee: "De vriendschap tussen Emma en Carlos was hét gesprek van de dag op Queen’s – mensen denken dat er iets speelt tussen hen, omdat er duidelijk een klik is."