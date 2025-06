Emma Raducanu is aan een drama op Wimbledon ontsnapt. De veelbesproken Britse toptennisster heeft al een tijdje last van een stalker, die zijn uiterste best deed om ook kaartjes te bemachtigen voor de Grand Slam in Londen om mogelijk Raducanu weer dwars te zitten. Maar daar heeft Wimbledon een stokje voor gestoken, tot grote dankbaarheid van de nummer 1 van Groot-Brittannië.

Raducanu (22) nam de plek als beste Britse tennisster afgelopen weken over van Katie Boulter en gaat Wimbledon dus in met een nieuwe status. Zij zal er enorm naar uitkijken om voor eigen publiek een gooi te doen naar de Grand Slam-titel en het hoogste prijzengeld van alle vier de grote toernooien. Maar op de achtergrond nam Wimbledon opvallende maatregelen om een drama te voorkomen.

Stalker

Het tennistoernooi heeft namelijk Raducanu's stalker in het vizier en zijn poging om bij Wimbledon op de tribune te kunnen zitten, geblokkeerd. Raducanu is dolblij met de actie. Eerder dit jaar voelde ze zich zwaar onveilig toen ze voor het zoveelste toernooi op rij haar stalker 'gefixeerd op haar' op de tribune in Doha zag zitten. Hij werd opgepakt door de politie en kreeg een verbod op alle WTA-toernooien, maar was er nu dus toch in geslaagd om kaartjes te kopen voor Wimbledon.

'De politie nam contact met me op'

Maar die toegangsbewijzen zijn vernietigd, tot grote opluchting van Raducanu. "Iedereen bij Wimbledon heeft geweldig werk verricht", zei de Britse toptennisster tegen de BBC. "Ik kreeg een bericht, de politie nam contact met me op en zei dat alles oké is. Ik weet dat ik niet de eerste atlete ben die hier mee te maken heeft en ik zal ook niet de laatste zijn. Ik heb veel meer bescherming om me heen, zeker hier in Groot-Brittanië waar het drukker is en er meer toeschouwers zijn."

'Ik probeer de reacties niet te lezen'

Ze voelt de verandering en dat maakt haar zekerder en comfortabeler, zegt ze. "Ik probeer de reacties online niet te lezen, want dat maakt je alleen maar overstuur. Het maakt niet uit hoeveel positieve comments je leest, je zal je de negatieve altijd blijven herinneren. Daarom probeer ik er dus van weg te blijven." Wimbledon begint op maandag 30 juni met het hoofdtoernooi.