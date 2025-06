Emma Raducanu zat afgelopen weekend op de tribune bij Queen's om Carlos Alcaraz aan te moedigen. Dit bezoekje heeft voor flink wat geruchten gezorgd. Er zou namelijk "liefde in de lucht hangen".

Raducanu kwam op twee dagen bij Alcaraz kijken. Volgens insiders van The Sun was dit omdat 'er iets speelt' tussen de twee: "De vriendschap tussen Emma en Carlos was hét gesprek van de dag op Queen’s – mensen denken dat er iets speelt tussen hen, omdat er duidelijk een klik is."

Zo zouden ze beiden niet alleen op Queen's aanwezig zijn geweest, maar ook bij elkaar bij een hotel. "Hij zou vorige week bij haar hotel zijn gezien en op donderdag en zaterdag, toen Emma hem kwam aanmoedigen, arriveerde haar auto slechts enkele minuten nadat Carlos met zijn team bij Queen’s aankwam."

Goede band

De band tussen de twee zou dan ook ontzettend goed zijn. "Binnen werden ze samen gezien terwijl ze lachend en grappend met elkaar omgingen. Ze lijken erg gelukkig en ontspannen in elkaars gezelschap."

Naar verluidt waren de bronnen van The Sun bezig niet de enige die zich bezighielden met een mogelijke romance tussen de twee toptennissers. "Het waren niet alleen mensen uit de tenniswereld die erover praatten. Ook medewerkers van de BBC en andere omroepen waren volop aan het roddelen. De enige liefde waarover gesproken werd, ging over Emma en Carlos."

Dubbelspel

Vorige week werd bekend dat Alcaraz en Raducanu samen gaan spelen bij het dubbelspel op de US Open. De samenwerking kwam op initiatief van Alcaraz. "Ik heb Emma net gevraagd of ze met me wil dubbelen. Ja, ik heb dat speciale verzoek gedaan. Het duurde even voordat ze reageerde. Niet heel lang hoor! Maar natuurlijk moest ze het vragen, en ze moest even nadenken. Maar het duurde geen minuut!", grapte Alcaraz.

Naar elkaar kijken

De Spaanse toptennisser sprak toen ook louter warme woorden over hun band. "Ik ken Emma al heel lang. Ik heb een heel goede band met haar. We gaan er zeker van genieten. We zullen proberen te winnen. Maar het wordt natuurlijk heel erg leuk", zo blikte hij vooruit. Daarnaast gaf Alcaraz aan haar vaker live in actie te willen zien. "Ik kijk haar wedstrijden zo vaak als ik kan op tv, dus haar in het echt zien kan leuk zijn."

Moeite met relaties

De Britse en de Spanjaard behoren tot dezelfde generatie en worden, zoals nu ook, vaak met elkaar gelinkt in de media. Raducanu, die erom bekendstaat haar privéleven meestal buiten de publiciteit te houden, vertelde eerder over haar strikte opvoeding, waarbij zelfs het afspreken met vriendinnen geen vanzelfsprekendheid was. "Ik mocht geen vriendje hebben. Mijn ouders waren daar fel op tegen", zo zei ze eerder tegen The Times.

Alcaraz liet op zijn beurt recent weten dat het voor een topsporter niet eenvoudig is om de juiste partner te vinden. "Als tennisser is het lastig om de juiste persoon te ontmoeten, omdat je voortdurend onderweg bent."