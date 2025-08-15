De US Open staat op het punt van beginnen. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar is voor de portemonnee van de toptennissers het allerbelangrijkst: ze strijden om grootste prijzenpot van de tenniskalender. Jannik Sinner hoopt zijn titel te verdedigen. Dit is hoe je de US Open kijkt op tv.

Sinner hoopt zich op de US Open onderdeel te worden van een iconisch lijstje. De Italiaanse toptennisser en nummer één van de wereld kan in New York zijn derde grandslamtitel van het kalenderjaar pakken. Dat lukte alleen Novak Djokovic, Rod Laver en Rafael Nadal. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op zondag 24 augustus, terwijl het kwalificatietoernooi op dinsdag 19 augustus begint.

De tennisfans zullen vooral hopen op een nieuwe spectaculaire finale tussen Sinner en Carlos Alcaraz, de tennistitanen van dit jaar. Of lukt het dan toch een Amerikaan om eindelijk weer te winnen in eigen land? Vorig jaar verloor Taylor Fritz de finale van Sinner.

Andy Roddick was in 2003 de laatste Amerikaan die dit lukte. Bij de vrouwen won Coco Gauff in 2023.

Waar is de US Open 2025 te zien?

De US Open 2025 is live te zien op Eurosport 1 (Ziggo-kanaal 20) en op Eurosport 2 (Ziggo-kanaal 411). Mocht je echt álle wedstrijden willen zien, dan kan dit via HBO Max. In tegenstelling tot Wimbledon is de US Open niet te zien op Ziggo Sport.

Nederlanders

De US Open telt minimaal drie Nederlandse mannelijke tennissers. Tallon Griekspoor is de hoogst geplaatste Nederlander, maar verkeert absoluut niet in topvorm. Hij is de huidige nummer 30 van de wereld en heeft een voordeel bij de loting. Nederlandse nummer twee Jesper de Jong is daarentegen wel in vorm. De 25-jarige Haarlemmer won tot nu toe altijd zijn eerste ronde op een grandslamtoernooi.

Botic van de Zandschulp is de derde Nederlandse deelnemer. Hij hoopt met een goed resultaat zijn top 100-positie te verstevigen. Bij de dames is Suzan Lamens zeker van het hoofdtoernooi. De 34-jarige Arantxa Rus is uit de top 100 van de wereld gezakt en moet waarschijnlijk het kwalificatietoernooi spelen.