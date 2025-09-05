Novak Djokovic tegen Carlos Alcaraz is misschien wel de gedroomde halve finale op de US Open. Bij de mannen sloegen de beste tennisser aller tijden en de virtuele nummer 1 van de wereld zich langs tal van tegenstanders om elkaar vanavond bij de laatste vier te ontmoeten. De wedstrijd is in Nederland live te zien op een gunstige tijd.

De Amerikaanse Grand Slam wordt in New York gespeeld als het daar avond begint te worden, met partijen die uitlopen of zelfs pas beginnen midden in de Nederlandse nacht. De meeste mensen slapen dan terwijl er aan de andere kant van de wereld tennis van topniveau wordt gespeeld. Maar bij Djokovic - Alcaraz hebben ook de Nederlandse fans geluk: de partij begint rond de klok van 21.00 uur op vrijdagavond 5 september, dus des te meer reden om de televisie aan te zetten.

Waar is de US Open 2025 live te zien?

De US Open 2025 is in Nederland live te zien op Eurosport 1 en op Eurosport 2. Mocht je echt álle wedstrijden willen zien, dan kan dit via streamingsdienst HBO Max. In tegenstelling tot Wimbledon is de US Open niet te zien op Ziggo Sport. De halve finale tussen Djokovic en Alcaraz wordt in het Arthur Ashe Stadium (centre court) gespeeld. De mannen moeten wachten op de finale in het dubbelspel bij de vrouwen, die om 17.00 uur Nederlandse tijd begint. Daarna begint de clash tussen de Serviër en de Spanjaard. De verwachting is niet voor 21.00 uur.

Andere halve finale

Djokovic - Alcaraz is niet alleen vanwege de tijd handig om te kijken. De andere halve finale begint voor Nederlanders namelijk niet voor 01.00 uur als het al zaterdag 6 september is. Die gaat tussen Jannik Sinner en Felix Auger-Aliassime, op papier ook nog eens een veel minder interessante partij. Alle reden dus om rond de klok van 21.00 uur vanavond in te schakelen op Eurosport.

Nederlanders

De US Open telde drie Nederlandse mannelijke tennissers. Tallon Griekspoor was de hoogst geplaatste Nederlander, maar zette zijn negatieve vorm door in de eerste ronde, waarin hij meteen verloor. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deden ook mee, maar moesten allebei ook al in de eerste ronde het hoofd buigen.

Alles over de US Open 2025

