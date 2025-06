De volledige tennistop verzameld zich de komende weken in Londen voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van zondag 30 juni tot en met 13 juli strijden de beste tennissers ter wereld op het heilige gras om miljoenen. Vijf Nederlanders doen mee in het enkelspel. Hieronder lees je hoe je live naar hun duels én die van de wereldtoppers kunt kijken.

De titelverdedigers zijn dit jaar Carlos Alcaraz bij de mannen en Barbora Krejcikova, die verrassend de beste was bij de vrouwen. Zij hopen hun titel dit jaar uiteraard te prolongeren en in dat geval spekken ze ook hun bankrekening. Voor de winnaars in het enkelspel liggen namelijk miljoenen euro's aan prijzengeld klaar.

Prijzengeld Wimbledon torenhoog na succesvol protest van toptennissers, winnaars rijkelijk beloond Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Nederlanders op Wimbledon

In Londen doen er ook minimaal vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn allemaal rechtstreeks geplaatst. Arianne Hartono en Anouk Koevermans maken nog kans zich daar via het kwalificatietoernooi bij te voegen.

Toptennisser Tallon Griekspoor krijgt geweldige opsteker in aanloop naar Wimbledon Tallon Griekspoor maakt bij het grastoernooi van Mallorca zijn comeback op de tennisbaan nadat hij op Roland Garros in de achtste finales met een blessure op moest geven. De Nederlander hoopt zich daar in vorm te spelen voor Wimbledon. Griekspoor kreeg in aanloop naar het grandslamtoernooi alvast goed nieuws.

Favorieten Wimbledon

Bij de mannen lijkt er een duidelijke topfavoriet: Alcaraz. De Spanjaard won de vorige twee edities van het toernooi door beide keren Novak Djokovic te verslaan. Onlangs was hij op Roland Garros in een zinderende finale te sterk voor Jannik Sinner. De Italiaan lijkt naast Alcaraz de grootste kanshebber, maar ook Djokovic mag nog niet afgeschreven worden. De Serviër won zevenmaal de titel en kan met een nieuwe eindzege het record van Roger Federer evenaren.

Liefde hangt in de lucht tussen twee absolute toptennissers: 'Erg gelukkig en ontspannen in elkaars gezelschap' Emma Raducanu zat afgelopen weekend op de tribune bij Queen's om Carlos Alcaraz aan te moedigen. Dit bezoekje heeft voor flink wat geruchten gezorgd. Er zou namelijk "liefde in de lucht hangen".

De titelverdedigster bij de vrouwen is de Krejcikova, maar weinig kenners houden er rekening mee dat zij opnieuw gaat winnen. Ze lag er door blessures lange tijd uit en won dit jaar nog maar een handjevol partijen. Het lijstje met kanshebbers is desondanks vrij groot: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Qinwen Zheng, Madison Keys, Jasmine Paolini, Mirra Andreeva en Elena Rybakina mogen allemaal tot de favorieten gerekend worden. Van hen won alleen Rybakina al eens de titel.

Live Wimbledon

Wimbledon is net als de andere grandslamtoernooien ook dit jaar weer te bekijken via tv-zender Eurosport en dus ook via de app HBO Max. Doordat de zender ook de rechten van de Tour de France in handen heeft, moeten tennisfans waarschijnlijk regelmatig via de app inschakelen, want daar zijn alle wedstrijden live te streamen. De uitzendingen beginnen om 11.30 uur en duren tot maximaal 23.00 uur. Op Wimbledon is er een avondklok en er mag daarom niet na dat tijdstip gespeeld worden.