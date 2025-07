Een opvallende actie van Carlos Alcaraz op de vooravond van de finale van Wimbledon. De Spanjaard liep in zijn kloffie (inclusief gepersonaliseerde Crocs) door Londen, waar hij veelvuldig op de foto moest.

Wat de ideale voorbereiding voor een Grand Slam-finale is? Wie zal het zeggen. Alcaraz koos er zaterdagavond in ieder geval voor om een rondje door het zuidoosten van Londen te lopen. Dat deed hij in gemakkelijke kleding: een wit shirtje, een grijze, korte trainingsbroek, hoge sokken van Nike én opvallende Crocs.

Een fanaccount van Alcaraz deelde er een foto van op X. De witte Crocs waren versierd met Jibbitz, kleine decoratieve bedeltjes. Zo stond er 'Carlitos' op zijn schoenen, een veelgebruikte bijnaam in Spanje voor mensen die Carlos heten. Ook zaten er nog andere tierelantijntjes op het schoeisel.

Overal op de foto

De mensen in Londen die hem voorbij zagen lopen vonden het logischerwijs geweldig en tikten hem massaal aan voor een fotootje. Alcaraz wist van te voren ongetwijfeld waar hij aan begon en poseerde dus netjes voor alle flitsende camera's.

Carlos Alcaraz usando crocs formando "carlitos" 😂😂 pic.twitter.com/z5gl2NYd8i — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) July 12, 2025

Finale van Wimbledon

Alcaraz staat om 17.00 uur in de finale van Wimbledon tegenover Jannik Sinner. De twee kemphanen lijken de afgelopen periode de Grand Slams te verdelen. Iets meer dan een maand geleden was de 22-jarige Spanjaard nog te sterk voor Sinner in de finale van Roland Garros. Na liefst vijf uur en 29 minuten tennissen moest de Italiaan het onderspit delven.

De teller van Alcaraz staat momenteel op vijf gewonnen Grand Slams, waarvan Wimbledon twee keer (in 2023 en 2024).

