Jannik Sinner en Carlos Alcaraz waren voor de US Open de grote favorieten en zij maakten die status in New York helemaal waar. De twee rivalen treffen elkaar zondag in de finale van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Lees hieronder hoe je live naar de eindstrijd tussen Sinner en Alcaraz kunt kijken.

De mooiste wedstrijden op het grandslamtoernooi in de Verenigde Staten worden normaal gesproken gespeeld als het daar avond begint te worden, met partijen die uitlopen of zelfs pas beginnen midden in de Nederlandse nacht. De meeste mensen slapen dan terwijl er aan de andere kant van de wereld tennis van topniveau wordt gespeeld. Maar bij de finale tussen Sinner en Alcaraz hebben ook de Nederlandse fans geluk: de partij begint rond de klok van 20.00 uur op zondagavond 7 september. Des te meer reden dus om de televisie aan te zetten.

Waar is de US Open 2025 live te zien?

De finale tussen Sinner en Alcaraz wordt gespeeld in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. De eindstrijd is vanaf 20.00 uur live te zien op Eurosport 1. Wie ook de voorbeschouwing wil zien, moet een half uur eerder inschakelen. De finale tussen de twee rivalen is ook te bekijken via streamingsdienst HBO Max. Daar kun je met een bepaald abonnement zelfs zonder reclames kijken.

Finale van groot belang

Het is de derde keer op rij dat Sinner en Alcaraz op een grandslamtoernooi in de finale tegen elkaar spelen. Op Roland Garros was de Spanjaard de beste en op Wimbledon nam Sinner revanche. Op de US Open staat er echter nog veel meer op het spel dan enkel een titel. De winnaar is maandag namelijk de nummer 1 op de wereldranglijst én krijgt ook nog eens een bizar bedrag op de bankrekening bijgeschreven.

Aryna Sabalenka

De finale bij de vrouwen werd zaterdag al gespeeld. Regerend kampioene Aryna Sabalenka verdedigde met succes haar titel. Ze rekende net als vorig jaar in de eindstrijd af met een Amerikaanse. De Belarussische nummer 1 van de wereld was in 2024 te sterk voor Jessica Pegula en deze keer moest Amanda Anisimova eraan geloven. Anisimova verloor eerder dit jaar ook de al de finale op Wimbledon. Voor Sabalenka bleek drie keer scheepsrecht in 2025, want zij was op de Australian Open en Roland Garros de verliezend finaliste.

