Danielle Collins heeft een opmerkelijke anekdote gedeeld over haar beginjaren als tennisster. De Amerikaanse zou naar eigen zeggen lastig zijn gevallen door een cameraman, die het wel heel bont maakte.

Collins deelt haar bizarre verhaal met Josh Smits in de podcast Reign. In de aflevering gaat het over vrouwenhaat en ongepast mannelijk gedrag. De Amerikaanse werd gevraagd naar haar eigen ervaring over seksisme waarmee vrouwelijke atleten te maken krijgen. "Ik had een situatie toen ik net op de tour was, en ik had te maken met een cameraman die erg volhardend was", trapte Collins af.

Na een lange wedstrijd die Collins in drie sets verloor, kwam ze van het veld en kreeg ze kramp. "Ik was moe en er gebeurde van alles, en die gast zei: 'Oh Danielle, het spijt me zo, mag ik je een knuffel geven?' En ik keek naar mijn coach en dacht: Jazeker."

'Hij begon te zoenen'

Maar dat knuffelen liep tegen de wil van Collins in al snel uit op meer. "Hij liep naar mij toe om me te knuffelen en plotseling leunde hij naar voren om te kussen. Ik dacht: oh nee. Hij begon letterlijk met de zijkant van mijn gezicht te zoenen", onthulde Collins. "Dus ja, mensen zien dat niet achter de schermen."

Onlangs had Collins ook last van een vervelende cameraman, in haar ogen. Ze werd gefilmd toen ze een flesje water wilde halen tijdens een wedstrijd op het masterstoernooi van Rome. "Ik moet water halen. We zijn aan het wisselen. Je hoeft niet zo dicht bij me te zijn en je hoeft niet bovenop Emma (Raducanu, red.) te zitten. Het is buitengewoon ongepast. Het is niet zo moeilijk om ruimte te geven", snauwde ze naar de man achter de camera.

Voorbij gestreefd door jongere generatie

Collins was in 2022 finaliste op de Australian Open en stond in datzelfde jaar op de zevende plaats op de WTA-ranglijst. De inmiddels 31-jarige Amerikaanse is inmiddels voorbij gestreefd door landgenotes Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys en Emma Navarro. Die vijf staan allemaal in de top-15 van de mondiale tennisladder, terwijl Collins op plek 66 bivakkeert. Op Wimbledon werd ze onlangs uitgeschakeld door latere winnares Iga Swiatek in de derde ronde.