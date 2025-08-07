Vallen is voor tennissers al pijnlijk, maar als dat ook nog eens gebeurt op een eigen matchpoint en je vervolgens op moet geven door de gevolgen van een knullige struikelpartij, dan is het helemaal huilen geblazen. Het overkwam de 'vergeten' toptennisser Bernard Tomic op een Challenger in Chicago.

De 32-jarige Australiër is inmiddels afgezakt naar de 211de plek van de wereld en moet dus op Challenger-toernooien zijn prijzengeld bij elkaar slaan. Daartoe leek hij onderweg in de eerste ronde van zo'n toernooi op het tweede niveau in Chicago, maar het ging op matchpoint helemaal mis bij de voormalig nummer 17 van de wereld. De knullig ogende struikelpartij van Tomic had grote gevolgen.

Geen vuiltje aan de lucht

De Amerikaan Stefan Dostanic maakte het de voormalig Wimbledon-kwartfinalist aardig moeilijk, maar had al na twee sets weer naar huis gekund. Er was geen vuiltje aan de lucht voor Tomic toen hij met 7-6 de eerste set gewonnen had en in de tweede set op 5-4 een matchpoint kreeg. Maar het ongeluk sloeg op een wrede timing toe: hij sloeg een return veilig terug naar de overkant en bij het bewegen viel hij over zijn eigen voeten.

Meer schade dan gedacht

Een buiteling op het hardcourt in Chicago volgde, waarbij Tomic met veel pijn op de baan bleef liggen. Met zijn armen over zijn gezicht was het duidelijk dat de schade groter was dan dat de valpartij deed vermoeden. Vooral zijn rechterenkel bleef onder zijn lichaam liggen bij de val en kreeg ogenschijnlijk een flinke optater. De Australiër kwam met moeite overeind, hinkelde naar zijn racket en strompelde weer naar zijn wedstrijdpositie.

Strompelen

Tegenstander Dostanic maakte dankbaar gebruik van het fysieke ongemak en draaide de wedstrijd logischerwijs helemaal om. Hij sleepte met 7-6 de set naar zich toe en trok de stand gelijk. In de beslissende derde set leidde de 23-jarige Amerikaan met 2-0, toen Tomic er de brui aan gaf. Strompelend bedankte hij zijn tegenstander en de umpire, alvorens hij de baan verliet. Het is niet bekend hoe het met Tomic is, maar hij zal ongetwijfeld ook geen risico willen nemen. De kwalificaties voor de US Open komen eraan.