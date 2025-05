Voormalig nummer 1 van de wereld laat weer van zich horen na ingrijpend besluit: 'Zo werd die beslissing genomen'

Simona Halep (33) heeft drie maanden na haar afscheid van de tennissport weer van zich laten horen. De voormalig nummer één van de wereld heeft een bericht op Instagram geplaatst waarin ze uitlegt hoe haar relatie met de sport nu is.

Afgelopen februari besloot Halep ermee te stoppen nadat ze tijdens de eerste ronde van het WTA-toernooi in haar thuisland Roemenië volledig werd overklast door Lucia Bronzetti. Het afscheid kwam als een verassing. Tijdens de persconferentie lichtte de tweevoudig Grand Slam-winnares haar besluit toe en leek ze vrede te hebben met het einde van dit hoofdstuk in haar leven.

Drie maanden na haar afscheid plaatste Halep een video op Instagram met hoogtepunten uit haar carrière, beelden van zowel wedstrijden als trainingen, en van mensen die hebben bijgedragen aan haar succes.

In het bijschrift van haar post beschrijft Halep hoe het einde van haar carrière tot stand kwam. "Het is drie maanden geleden dat ik tijdens een wedstrijd besloot dat ik moest stoppen. Na veel gesprekken met de belangrijkste mensen in mijn leven, plannen makend over hoe ik het het beste kon aankondigen… waar, wanneer, hoe… werd de beslissing samen met tennis genomen, tijdens die wedstrijd."

De Roemeense heeft een speciale band met de sport. "Tennis was mijn leraar, mijn gids, mijn vertrouweling en vriend, maar ook mijn strengste criticus. Het leerde me vechten, hard te zijn voor mezelf, maar ook mild, veeleisend te zijn, maar ook te zorgen voor mijn lichaam, geest en ziel."

Ze vervolgt: "Tennis kwam in mijn leven toen ik nog niet veel wist over het leven. Ik was een kind dat meteen een klik voelde met deze sport, zonder toen te begrijpen wat prestatie, dromen, loyaliteit en totale toewijding betekenden. Tennis leidde me stap voor stap naar de top van de berg. Want ja, presteren is als een berg beklimmen. Tennis was, is en zal voor altijd in mijn hart blijven."

Tennis was niet zomaar een sport voor Halep. "Tennis is een deel van mij. Daarom is er geen 'stop' of finishlijn, er is alleen een einde aan het beoefenen ervan. Het leeft en zal voor altijd in mij voortleven. Tennis heeft me geleerd wie ik ben. Nu is het tijd om te ontdekken wie ik kan zijn zonder."

De Roemeense fans van Halep krijgen de kans om de 24-voudig titelwinnares in juli te zien tijdens de Iași Open. Het Roemeense toernooi, dat van 14 tot 20 juli plaatsvindt, omvat een demonstratiewedstrijd waaraan de voormalig tennisster zal deelnemen.