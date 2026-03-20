Over het liefdesleven van toptennisser Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de ATP-ranking, duiken keer op keer roddels en geruchten op. Zo zou de Spaanse vrijgezel deze week rondom een wedstrijd van Miami Heat met enkele meiden hebben geflirt. Maar een collega-tennisster legt uit hoe het echt in elkaar zit.

Alcaraz is in Miami vanwege het masterstoernooi Miami Open. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om een basketbalwedstrijd van Miami Heat mee te pakken. Er verschenen vervolgens video's online van Alcaraz die amicaal met een groep vrouwen stond te praten. Veel fans en volgers van de Spaanse kampioen interpreteerden het als een flirtpoging van Alcaraz.

Emma Raducanu

En heel onbegrijpelijk is dat niet, want Alcaraz is ook maar een mens en gezien hij al tijdenlang vrijgezel lijkt te zijn, vindt hij misschien dat de tijd rijp is om een metgezel te vinden. Vooral in de Britse pers werd hij een tijdje gezien als potentiële partner van de Engelse speelster Emma Raducanu.

Zeker toen ze bij het US Open van 2025 een gemengd dubbel vormden, maakte de roddelmachine overuren. Maar zover bekend zijn ze nooit een romantisch koppel geweest.

Caroline Wozniacki legt uit hoe het zit

De Deense ex-toptennisster Caroline Wozniacki weet hoe de vork in de steel zit met de foto van Alcaraz en het groepje vrouwen. Vrijdag gaf ze op X een reactie op de foto. "Dat ben ik samen met mijn (getouwde) vrienden", aldus de Deense voormalig nummer 1 van de wereld (in 2010). "Ik vrees dat dit helemaal niet juicy is, lol".

lol, that’s me and my (married) friends 😂 not juicy I’m afraid lol https://t.co/PynGAWoGke — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 20, 2026

Geen terugkeer van Deense toptennisster

De 35-jarige wozniacki is getrouwd met voormalig NBA-speler David Lee. Ze heeft nog niet officieel afscheid genomen van het proftennis. Maar ze heeft sinds het US Open van 2024 geen partij meer gespeeld en in 2025 kreeg het koppel hun derde kindje.

Ze heeft geen plannen om weer het tennisracket op te pakken op een hoog niveau. "Nee. Ik denk van niet. Als het aan David ligt, dan zou ik gebruik moeten maken van mijn beschermde ranking, zodat ik aan grote toernooien kan deelnemen." Dat zei ze in 2025 in de Nothing Major Podcast.