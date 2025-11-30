Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. Toch is de Russische tennisster een bekende naam in Nederland, want sinds kort vormt ze een koppel met Tallon Griekspoor. Dit is alles wat we weten over de vriendin van de Nederlandse tennisser, die samen met Potapova deze week meedoet aan een omstreden toernooi in Rusland.

Potapova werd op 30 maart 2001 geboren in het Russische Khimki, dat vlak bij hoofdstad Moskou ligt. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat ze veel talent had voor tennis en toen ze 15 jaar was, wist ook de hele wereld dat. Potapova klom snel op naar de top bij de junioren en vestigde haar naam definitief door het meisjestoernooi op Wimbledon te winnen. Ook pakte ze daarmee de nummer 1-positie op de wereldranglijst bij de junioren.

Dat is echter geen garantie om ook bij de senioren in de top te komen en dat heeft Potapova inmiddels ook ondervonden. Het lukte haar nog niet om de kwartfinales van een grandslamtoernooi te halen. Ze hing een tijdje tussen de twintigste en veertigste plek op de wereldranglijst, maar is inmiddels buiten de top-50 gevallen. Wel won de 24-jarige speelster al drie WTA-titels.

Oorwassing op Roland Garros

Op Roland Garros leek ze in 2024 op weg naar haar doorbraak. Ze won van Kamilla Rakhimova, Viktorija Golubic en Xinyu Wang, waardoor ze voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi wist te halen. Ze kwam daarin titelverdedigster Iga Swiatek tegen en die kende weinig genade. De Poolse topspeelster won met maar liefst 6-0, 6-0 en trakteerde haar daarmee op een double bagel.

Kort huwelijk met collega

Ze kon na de oorwassing tegen Swiatek troost zoeken bij een collega. Dat was niet Griekspoor, want Potapova was toen nog samen met de Kazachse tennisser Alexander Shevchenko. De twee kenden elkaar al sinds ze negen jaar oud waren, maar het duurde lang voordat ze echt met elkaar in contact kwamen. Toen dat eenmaal gebeurde, werden ze onafscheidelijk en eind 2022 kregen ze een relatie.

Het koppel zette snel stappen, want een jaar later trouwden ze al. Dat bleek achteraf misschien niet de beste keuze. In gesprek met Bolshe onthulde Potapova namelijk dat hun huwelijk al heel snel geklapt was. Ze wisselden in december 2023 hun ringen uit, maar die werden in september 2024 alweer afgedaan.

Tallon Griekspoor

Potapova ging daarna dus als single verder, maar lang duurde dat niet. De Russische dook bij het masterstoernooi van Indian Wells plotseling in de spelersbox van Griekspoor op en dat zorgde voor flink wat speculaties. De 24-jarige Potapova zag van dichtbij hoe Griekspoor tegen wereldtopper Alexander Zverev de mooiste zege uit zijn loopbaan boekte. Enkele dagen later dook de Nederlander ook op in de box van de Russische, toen zij een wedstrijd tegen Madison Keys speelde.

Anastasia Potapova watching Tallon Griekspoor and Alexander Zverev at Indian Wells.



A familiar face 👀 pic.twitter.com/4WLZUAkd8h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 7, 2025

Dat gebeurde in de maanden daarna steeds vaker, maar op elkaars sociale media doken ze lange tijd niet op. Dat veranderde in het najaar. Potapova is veruit de actiefste van de twee online en zij doet geen enkele moeite meer om Griekspoor te verbergen. De hele wereld mag inmiddels dus weten dat ze samen zijn.

Omstreden Russisch toernooi

Griekspoor en Potapova besloten zelfs om eind november samen mee te gaan doen aan de Northern Palmyra Trophies. Dat is echter een omstreden toernooi, want het wordt gespeeld in het thuisland van Potapova. Door de oorlog in Oekraïne organiseren de internationale tennisbonden ATP en WTA juist al meer dan drie jaar geen toernooien meer in Rusland.

Dat Griekspoor ondanks het feit dat Nederland allerlei sancties tegen Rusland heeft ingevoerd toch in Sint-Petersburg wilde gaan spelen, deed flink wat stof opwaaien. Zelfs de minister van Buitenlandse Zaken riep de Nederlander op om niet te gaan, maar daar gaf hij geen gehoor aan.

Potapova eerder in opspraak

Het is overigens niet voor het eerst dat Potapova in opspraak is gekomen door de Russische invasie in Oekraïne. Rusland viel in 2022 het buurland binnen en een jaar later droeg Potapova op het grote toernooi van Indian Wells een shirt van voetbalclub Spartak Moskou toen ze de baan opliep voor één van haar wedstrijden. Topspeelster Swiatek bekritiseerde haar om die actie, maar Potapova was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Zij verdedigde zich door te stellen dat ze al jarenlang fan is van de Russische club.

Tennisbond WTA zag het echter toch als een openbare steunbetuiging voor haar land en gaf haar een waarschuwing. De actie van Potapova zorgde er dus mogelijk voor dat Swiatek een jaar later op Roland Garros dusdanig gemotiveerd was dat ze haar geen enkele game gunde.