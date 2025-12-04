De beslissing van tennisster Anastasia Potapova om vanaf volgend jaar voor Oostenrijk uit te komen, is niet goed gevallen in haar thuisland. De vriendin van Tallon Griekspoor krijgt namelijk harde kritiek vanuit Rusland.

Potapova deed samen met Griekspoor afgelopen weekend nog mee aan een demonstratietoernooi in Sint-Petersburg en dus leek haar band met Rusland nog altijd erg goed te zijn. Enkele dagen later is de situatie echter ineens totaal anders. Potapova maakte donderdag namelijk bekend vanaf 2026 uit te komen voor Oostenrijk en haar eigen land de rug toe te keren.

'Weg ermee'

Het was de vraag hoe dat besluit in Rusland zou vallen en het antwoord bleef niet lang uit. Yevgeny Kafelnikov, de vicevoorzitter van de Russische tennisfederatie, kwam met een duidelijke reactie op het nieuws. Hij neemt het op zijn zachtst gezegd niet erg sportief op.

"Ik reageer niet graag op dit nieuws. Moet ik hier mijn mening over geven? Dat heb ik niet nodig. Ze heeft alles veranderd, dus wat moet ik nu doen? Moet ik huilen? Was ze een sterke atlete? Wat heeft ze in haar leven voor Rusland gewonnen? Je kunt het me niet vertellen, en ik ook niet. Dus, weg ermee", vertelde de oud-tennisser tegen het Russische medium Sport Express.

Potapova is de huidige nummer 51 van de wereld, maar stond al eens op de 21e plek. Ze won in haar loopbaan net als haar Nederlandse vriend drie toernooien. Ze speelde nog maar vier duels namens Rusland in de Billie Jean King Cup, maar dat komt vooral doordat het land sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is uitgesloten van deelname aan het landentoernooi.

Tennisicoon Kafelnikov

Kafelnikov is in Rusland overigens niet zomaar iemand, want hij is één van de succesvolste spelers ooit uit het land. Hij stond een tijdje op de eerste plek van de wereldranglijst en pakte enkele grote titels. In 1996 won hij Roland Garros nadat hij Richard Krajicek in de kwartfinale versloeg en drie jaar later was hij de beste op de Australian Open. Ook won hij goud op de Olympische Spelen in 2000.