Heel Groot-Brittannië is al weken in de ban rond de mysterieuze verdwijning van toptennisster Emma Raducanu. De Britse nummer één sloeg al meerdere toernooien over en lijkt voorlopig nog niet terug te keren.

Inmiddels is het al bijna een maand geleden dat Emma Raducanu voor het laatst in actie kwam. De Britse nummer 1 werd in de derde ronde van Indian Wells vernederd door Amanda Anisimova en heeft zich sindsdien teruggetrokken uit twee toernooien: de Miami Open en het WTA 500-toernooi in het Oostenrijkse Linz. Maar waar ze precies is gebleven, vraagt heel Groot-Brittannië zich al tijden af. "Wat is er met Emma Raducanu gebeurd, de Britse ster die in mysterie is gehuld?", kopt de Britse krant Daily Express onder meer.

Virus

Naar verluidt heeft de 23-jarige tennisster nog altijd last van de nawerkingen van een virus dat ze in februari opliep. Raducanu wil volledig herstellen voordat ze terugkeert naar de tennisbaan, vooral met het oog op het gravelseizoen. Een nieuw hoofdstuk in de toch al zo geplaagde laatste jaren van de in Toronto geboren tennisster.

Roofbouw

En dat terwijl ze begin dit jaar eindelijk weer op de weg terug leek. In Roemenië behaalde ze immers voor het eerst in jaren weer eens de finale van een WTA-toernooi. Die verloor ze vrij kansloos, waarna Raducanu zelf aangaf "aan het begin van het toernooi een virus te hebben opgelopen". Daarna heeft ze ogenschijnlijk roofbouw gepleegd op haar eigen lichaam.

Slechts twee dagen na haar verliespartij in Roemenië stond Raducanu namelijk alweer op de baan. Daarvoor had ze de halve wereld ook nog eens afgereisd, want ze speelde zo'n 4500 kilometer verderop in Doha. Daar gaf ze in de derde set op, maar ook dat weerhield haar nog niet van rust. De Britse speelde vervolgens namelijk ook nog in Dubai, waar ze haar openingswedstrijd verloor.

'Vroeg veel van me'

Daarna trok de tennisster ook nog eens naar Amerika om deel te nemen aan Indian Wells. Daar besefte de voormalig winnares van de US Open dat er iets goed mis was. "Achteraf gezien denk ik dat het Midden-Oosten te veel van me vroeg. Ik voelde me niet goed en heb mezelf min of meer gedwongen om te blijven," zei Raducanu toen. Uiteindelijk won ze nog één keer, waarna ze de tweede ronde al na 52 minuten verloor. Sindsdien heeft men in Groot-Brittannië niks meer van haar vernomen. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het nog weken voordat ze weer terugkeert op de tennisbaan.