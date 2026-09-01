Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen op de US Open. De Nederlandse toptennisser verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse publiekslieveling Ben Shelton, die na een stroeve start in vier sets afrekende met de Nederlander.

Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor is dinsdagnacht (Nederlandse tijd) uitgeschakeld op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. De 30-jarige Haarlemmer nam het op tegen thuisfavoriet en nummer negen van de wereld Ben Shelton, die in vier sets te sterk was.

Het was een loodzware loting voor Tallon Griekspoor, die in de eerste ronde meteen de Amerikaan Ben Shelton trof. Griekspoor leverde in de eerste set nog goed partij, mede door wat opstartproblemen bij zijn tegenstander, en won die overtuigend.

Daarna had Shelton, op een krappe winst in de derde set na, geen kind meer aan de Nederlander. De thuisfavoriet was op Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, in vier sets (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) te sterk voor Griekspoor.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Griekspoor in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi wordt uitgeschakeld. Ook op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon vloog de Nederlander er direct uit. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz.

Miste generale repetitie

Griekspoor zou zich oorspronkelijk voorbereiden op de US Open tijdens het toernooi van Cincinnati, maar vlak voor de start raakte de Nederlander geblesseerd aan zijn buikspier. Daardoor verscheen hij niet volledig fit aan de start in New York.

Begin augustus haalde de nummer 56 van de wereld nog de achtste finales van het masterstoernooi van Montréal, waar hij onder anderen verrassend Alexander Zverev versloeg.

Davis Cup

Griekspoor mag zich nu opmaken voor de Davis Cup-wedstrijden van Nederland tegen Colombia. Hij keert na de felle kritiek op de Nederlandse tennisbond eerder dit jaar weer terug in het team van captain Paul Haarhuis. Nederland en Colombia treffen elkaar op 18 en 19 september in Den Bosch. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde van de Davis Cup Finals van volgend jaar.

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