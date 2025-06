Aryna Sabalenka is als beste tennisster van de wereld vooral een tegenstander die je niet wil treffen op Wimbledon. Die pech heeft Carson Branstine uit Canada. De 24-jarige qualifier maakt haar debuut op een grandslamtoernooi. Ze bekostigt haar tenniscarrière met modellenwerk.

Dat een tennisser of tennisster ook in een modeblad te zien is, gebeurt weleens vaker. Maar dan gaat het meestal om toptennissters als Sabalenka, Coco Gauff en (vroeger) Serena Williams. De carrière van Branstine verloopt andersom. Zij is model én nummer 194 van de wereld. Afgelopen week wist ze zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor Wimbledon.

Dat deed ze door de Française Lois Boisson te verslaan. Een knappe prestatie, want zij haalde recent nog de halve finale op Roland Garros. Brandstine keek met smacht toe naar de loting om mogelijk de volgende wereldtopper te verslaan. Maar ze kreeg de slechts mogelijke loting opgediend: haar tegenstander in de eerste ronde is de nummer één van de wereld Sabalenka. "Hopelijk krijg ik op een dag wél een goede loting, lol", reageert ze op X.

Modellenwerk

Het spelen van tennistoernooien op topniveau kost bakken met geld. Branstine speelde in de afgelopen maanden onder meer in de Dominicaanse Republiek, Verenigde Staten, Portugal en Nederland. Ze bekostigt haar reizen met modellenwerk en heeft een contract bij twee modellenbureaus.

"Ik sta graag voor de camera tijdens een fotoshoot. Het is leuk, ik hou van mode. Het is ook een van de manieren geweest waarop ik sommige van mijn reizen heb kunnen betalen. Ik wilde mijn ouders nergens om vragen, ik wilde dat alles uit mijzelf kwam, en uit mijn tennis", vertelde ze aan Clay.

Studie rechten

De tennisster heeft een studie van vijf jaar achter de rug en assisteerde zelfs een rechter. Haar studie moet nog altijd afgerond worden, maar met haar tennissuccessen moet dat even wachten. "Ik sta te popelen om na mijn tenniscarrière terug naar de rechtenstudie te gaan, maar ik wil ook moeder worden en een gezin stichten."

Tallon Griekspoor wacht pittige eerste ronde, Nederlandse tennissters kennen gunstigere Wimbledon-loting De loting voor Wimbledon is bekend. Tallon Griekspoor opent tegen een gevaarlijke Amerikaan, terwijl ook Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong stevige tegenstanders treffen. Suzan Lamens en Arantxa Rus lijken op papier iets gunstiger geloot bij het iconische grastoernooi in Londen, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.