De loting voor Wimbledon is bekend. Tallon Griekspoor opent tegen een gevaarlijke Amerikaan, terwijl ook Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong stevige tegenstanders treffen. Suzan Lamens en Arantxa Rus lijken op papier iets gunstiger geloot bij het iconische grastoernooi in Londen, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Griekspoor speelt in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby, een Amerikaan die ondanks zijn huidige ranking (ATP-149) eerder tot de top 35 behoorde en bekendstaat als een taaie tegenstander. De Nederlander is als 31e geplaatst en zou bij winst mogelijk tegenover het Braziliaanse toptalent João Fonseca komen te staan, een achttienjarige die snel naam maakt op het circuit.

Deze vijf Nederlandse tennissers zijn al zeker van deelname aan Wimbledon Het ene Grand Slam-toernooi zit er nét op en de volgende staat alweer voor de deur: vanaf maandag 30 juni is het tijd voor Wimbledon. Er waren vooraf vijf Nederlandse tennissers zeker van deelname aan het enkelspel en daar zijn helaas geen spelers meer bijgekomen.

Zware loting voor Van de Zandschulp en De Jong

Ook Van de Zandschulp wacht een uitdagende start. De nummer 92 van de wereld neemt het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-44), die hij vorig jaar nipt versloeg in de Davis Cup. De Jong (ATP-104) treft de lange Amerikaan Christopher Eubanks (ATP-131), die in 2023 nog de kwartfinales van Wimbledon haalde. Een loodzware loting voor de in Londen debuterende De Jong.

Wimbledon 2025 | Bekijk hier het programma in de eerste ronde met vijf Nederlandse tennissers Het hoofdtoernooi van Wimbledon gaat op maandag 30 juni van start en duurt tot en met zondag 13 juli. Vijf Nederlandse tennissers doen mee aan het derde grandslamtoernooi van het jaar en zij weten inmiddels tegen wie ze moeten spelen in de eerste ronde. Bekijk hieronder het volledige programma.

Lamens debuteert, Rus krijgt ervaren Amerikaanse tegenover zich

Bij de vrouwen heeft Lamens een iets gunstiger vooruitzicht. Zij neemt het op tegen de 17-jarige Amerikaanse qualifier Iva Jovic, de mondiale nummer 89. Lamens is zelf de nummer 68 van de wereld en maakt haar debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Rus stuit op Caroline Dolehide (WTA-66). Rus staat momenteel 93e en won eerder één keer van de Amerikaanse.

Voor Rus kan het toernooi snel zwaarder worden. Mocht ze haar eerste ronde overleven, dan wacht mogelijk de als 17e geplaatste titelverdedigster Barbora Krejcikova uit Tsjechië in de tweede ronde. De winnares van vorig jaar kampte dit seizoen met blessures, maar liet in Eastbourne recent weer veerkracht zien. Of ze volledig fit aan Wimbledon begint, is nog onzeker.

Wimbledon 2025 | Dit is alles wat je moet weten van de toptennissers en hun geliefden De ogen van alle tennisfans zijn van maandag 30 juni tot en met zondag 13 juli gericht op Wimbledon. De beste tennissers ter wereld gaan op het gravel in Londen strijden om miljoenen euro's aan prijzengeld, maar wie zijn ze eigenlijk en door wie worden ze daar gesteund? Lees hier alles over de toptennissers en hun partners.

Wimbledon-loting zorgt voor vuurwerk in mannen- én vrouwenschema

Ook de loting voor de internationale toppers levert meteen vuurwerk op. Thuisfavoriet Jack Draper, onlangs nog toernooiwinnaar in Stuttgart, belandde in hetzelfde kwart als Novak Djokovic. In de derde ronde kan hij al Alexander Bublik tegenkomen, de kampioen van Halle en Roland Garros-kwartfinalist. Verder zitten ook Alex de Minaur, Marin Cilic en Chris Eubanks in zijn gedeelte van het schema. De Engelsman wacht dus een loodzware route richting de finale.

Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, loert in de bovenste helft op zijn eerste zege op Wimbledon. Hij opent tegen landgenoot Luca Nardi. Titelhouder Carlos Alcaraz speelt in de eerste ronde tegen Fabio Fognini, terwijl Djokovic begint tegen de Fransman Alexandre Müller. Bij de vrouwen neemt topseed Aryna Sabalenka het op tegen Carson Branstine, en Coco Gauff treft Dayana Yastremska/