Aryna Sabalenka, de nummer één tennisster van de wereld werd donderdag uitgeschakeld op Wimbledon. Ze verloor in de halve finale van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Na afloop was de toptennisster behoorlijk geïrriteerd door het gedrag van haar tegenstander.

Anisimova had zich namelijk niet gehouden aan een ongeschreven regel in het tennis. Sabalenka sprak over dat moment tijdens de persconferentie na afloop van de partij. De Belarussische liet weten dat ze 'pissig' was door het incident.

Sabalenka verloor in drie sets: 6-4, 4-6, 6-4. Tegen het eind van de wedstrijd won de 23-jarige Anisimova een punt doordat de bal via het net op de helft van haar tegenstander viel. Het is een algemene beleefdheidsregel in de sport om dan sorry te zeggen voor het geluksmomentje.

'Dat neem ik haar kwalijk'

Dat liet Anisimova echter na. Het schoot in het verkeerde keelgat bij de 27-jarige Sabalenka. "Ik keek haar nog aan en zei: 'wil je geen sorry zeggen?'. Ze won dat punt op het nippertje en bood niet eens haar excuses aan voor de situatie. Dat neem ik haar kwalijk."

Sabalenka sprak zich ook nog uit over de nederlaag en vind het moeilijk om om te gaan met verliezen. "Het is vreselijk. Je voelt je altijd alsof je wilt verdwijnen."

Nederlandse coach

Anisimova staat voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Dat is mede dankzij haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers en fysiektrainer Rob Brandsma. Ze bedankte haar team na afloop. "Wat een avontuur is het geweest in de laatste twee weken. Het is zo speciaal geweest, dus bedankt dat jullie het met mij wilden delen", verzekerde ze.

"Om eerlijk te zijn: als je twee jaar geleden had verteld dat ik in de finale van Wimbledon zou staan, had ik je niet geloofd. In ieder geval niet zo snel. Om op deze plek te staan, is niet makkelijk en een hele eer. Om in de finale te staan is onbeschrijfelijk." In de eindstrijd treft ze Iga Swiatek.

Alles over Wimbledon

