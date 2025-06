De Engelse toptennisser Jack Draper heeft zich goed laten kennen. De nummer 4 van de wereld speelde in eigen land om een finaleplaats in het prestigieuze grastoernooi van Queen's. Toen dat niet leek te lukken, raakte de Brit zwaar gefrustreerd.

De 23-jarige Draper wordt gezien als een van de grootste talent in de tenniswereld. Na leeftijdsgenoten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz volgt een groepje dat geleidt wordt door de Brit. Toch lijkt hij nog genoeg te leren hebben.

Het ging mis in de halve finale van het grastoernooi van Queen's. Jiri Lehecka (ATP-30) was in drie sets te sterk: 6-4 4-6 7-5. Draper liep tijdens verschillende momenten in de wedstrijd zwaar gefrustreerd rond op het Londense gras. Toen de Britse nummer één een hopeloze return sloeg, liep hij door naar de boarding en sloeg zijn racket helemaal aan gort. De reclameboarding flikkerde en werd beschadigt.

Straf van umpire

De toptennisser leek snel spijt te hebben van zijn actie, want hij had zichzelf bezeerd. Hij ontving zijn tweede straf van de umpire - de scheidsrechter in het tennis. Eerder sloeg hij uit frustratie een bal hoog het publiek in. Ook sloeg hij zijn racket boos op zijn enkel.

Lehecka - ook 23 jaar - strijdt zondag om zijn eerste ATP-titel. In de finale neemt hij het op tegenover de winnaar van het duel tussen Carlos Alcaraz en de ervaren Roberto Bautista-Agut. De Tsjech treft dus sowieso een Spanjaard in de finale, maar zal hopen dat dit niet de kersverse Roland Garros-winnaar is. Alcaraz verloor nog altijd geen wedstrijd na zijn grandslamwinst.

De Tsjech was logischerwijs in zijn nopjes. "Het betekent veel voor me. Een speler als Jack kom je niet elke dag tegen, hij is een geweldige vechter. Ik weet dat jullie favoriet vandaag niet heeft gewonnen, maar ik waardeer het dat jullie toch eerlijk naar mij toe waren", vertelde hij aan de BBC.