Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Rome. De Nederlandse toptennisser kwam in een titanenstrijd net tekort tegen de geplaatste speler Karen Khachanov. Door zeldzame fouten zag hij zijn voorsprong en boventoon verwateren.

Van de Zandschulp begon ijzersterk tegen de als dertiende geplaatste Rus en kreeg als eerste breekpunten. Een aantal werden er nog weggeslagen, maar diep in de eerste set was het dan toch raak. De Nederlander sloeg op het juiste moment toe en sleepte met 7-5 de 1-0 voorsprong binnen. Khachanov werd echter gesteund door het Italiaanse publiek en wilde van geen opgeven weten.

Voetfouten

Met veel kabaal toonde hij zich mentaal sterk na de achterstand en dwong hij Van de Zandschulp in de tweede set tot het uiterste. De Nederlandse tennisser maakte echter een paar unieke voetfouten die hem duur kwamen te staan. Met 6-4 ging de bijna uur durende set naar de Rus, die los leek. Zeker toen de hij de Nederlander twee keer brak en op een 5-2 voorsprong in de derde set. De zevende game ging ook door een voetfout van de pupil van coach Raemon Sluiter naar de Rus.

Khachanov mocht vervolgens serveren voor een plek in de vierde ronde, maar had niet gerekend op een strijdbare Van de Zandschulp. Hij knokte zich terug naar 5-3, serveerde prima om er vervolgens ook nog 5-4 van te maken, maar was op de volgende servicebeurt van zijn tegenstander kansloos: 7-5, 4-6, 4-6. Na bijna 2,5 uur kwam er een einde aan de titanenstrijd.

54.000 euro voor Van de Zandschulp

Khachanov speelt in de vierde ronde tegen de Kroatische verrassing Dino Prizmic. Hij versloeg met Novak Djokovic en Ugo Humbert al twee geplaatste spelers. Voor Van de Zandschulp zijn er veel aanknopingspunten richting Roland Garros. Hij versloeg Alexandre Muller en Aleksandar Kovacevic in de eerste twee rondes. Hij gaat naar huis met ruim 54.000 euro aan prijzengeld. Het was zijn eerste keer in de derde ronde van de Rome Masters.

