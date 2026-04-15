Carlos Alcaraz won dinsdag simpel zijn partij in de eerste ronde bij het ATP-toernooi van Barcelona, maar mogelijk heeft de Spanjaard daar een blessure aan overgehouden. De toptennisser liet tijdens de wedstrijd al even de dokter op de baan komen en heeft een dag later zelfs besloten om een training over te slaan.

Alcaraz verloor afgelopen zondag zijn eerste plek op de wereldranglijst doordat hij in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo werd geklopt door rivaal Jannik Sinner. De Spanjaard kan die positie deze week weer heroveren, maar dan moet hij wel de titel pakken in Barcelona. Alcaraz begon dinsdag goed aan zijn missie met een simpele 6-4, 6-2 zege op de Finse qualifier Otto Virtanen.

Toch heeft die partij voor wat zorgen geleid in Spanje. Alcaraz vroeg bij een 5-4 stand in de eerste set namelijk om een medische time-out en werd daarin behandeld aan zijn rechterpols. Uiteindelijk kon hij dus gewoon doorspelen en won hij overtuigend van de Fin, maar het lijkt erop dat er wel degelijk iets aan de hand is.

De 22-jarige Alcaraz zou woensdag aan het begin van de middag trainen, maar heeft door die sessie een streep gezet. De Spaanse krant MARCA weet te melden dat de zevenvoudig grandslamkampioen op dat moment behandeld werd door zijn fysiotherapeut. Die behandeling moet ervoor zorgen dat de nummer 2 van de wereld donderdag gewoon in actie kan komen in zijn achtste finale tegen Tomas Machac uit Tsjechië.

Vaker problemen tijdens gravelseizoen

Het is niet voor het eerst dat Alcaraz tijdens het gravelseizoen met fysieke problemen te maken krijgt. Twee jaar geleden moest hij, ook door een polsblessure, zich zelfs afmelden voor de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Rome. Vorig jaar liep hij in de finale in Barcelona een blessure aan zijn bovenbeen op waardoor hij het masterstoernooi van Madrid aan zich voorbij moest laten gaan. Allebei de keren was hij gelukkig op tijd hersteld voor Roland Garros en daar pakte hij ook tweemaal de titel.

Voor Alcaraz is het te hopen dat het allemaal meevalt, want hij heeft een drukke periode voor de boeg. Het masterstoernooi van Madrid begint volgende week al en begin mei moet hij in Rome aan de bak. Op zondag 24 mei begint vervolgens Roland Garros.