Carlos Alcaraz won dinsdag simpel zijn partij in de eerste ronde in Barcelona, maar toch zit zijn toernooi er al op. De toptennisser liet tijdens de wedstrijd al even de dokter op de baan komen en heeft een dag later zelfs besloten om zich terug te trekken voor de rest van het evenement.

Alcaraz verloor afgelopen zondag zijn eerste plek op de wereldranglijst doordat hij in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo werd geklopt door rivaal Jannik Sinner. De Spanjaard kon die positie deze week weer heroveren, maar dan moest hij wel de titel pakken in Barcelona. Alcaraz begon dinsdag goed aan zijn missie met een simpele 6-4, 6-2 zege op de Finse qualifier Otto Virtanen, maar kan zijn toernooi dus niet vervolgen door een polsblessure.

Zijn fans waren al bezorgd doordat Alcaraz dinsdag bij een 5-4 stand in de eerste set om een medische time-out vroeg vanwege pijn aan de rechterpols. Uiteindelijk kon hij die partij gewoon uitspelen en won hij overtuigend van de Fin, maar er is dus weldegelijk iets met hem aan de hand. Hij heeft zich namelijk teruggetrokken voor zijn partij in de tweede ronde tegen de Tsjech Tomas Machac.

'Ernstiger dan gedacht'

Alcaraz gaf bij een persmoment uitleg over wat er precies aan de hand is: "Ik voelde mijn pols tijdens een return in de wedstrijd. Uit onderzoek is gebleken dat het een ernstigere blessure is dan we hadden verwacht. Ik moet naar mijn lichaam luisteren en ervoor zorgen dat het me in de toekomst geen problemen oplevert."

De 22-jarige Alcaraz zette eerder op de dag al een streep door een trainingsessie. De Spaanse krant MARCA wist te melden dat de zevenvoudig grandslamkampioen die tijd gebruikte om behandeld te worden door zijn fysiotherapeut. Die behandeling heeft dus niet kunnen voorkomen dat hij zich voor de rest van het toernooi heeft moeten afmelden.

Vaker problemen tijdens gravelseizoen

Het is nog niet duidelijk hoe lang Alcaraz uit de roulatie zal liggen, maar het is voor hem te hopen dat het allemaal meevalt. Hij heeft namelijk een drukke periode voor de boeg. Het masterstoernooi van Madrid begint volgende week al en begin mei moet hij ook in Rome aan de bak. Op zondag 24 mei begint vervolgens Roland Garros. Alcaraz won vorig jaar zowel in Rome als op Roland Garros de titel en verdedigt dus nog een hoop punten in de rest van het gravelseizoen.

Het is niet voor het eerst dat Alcaraz tijdens het gravelseizoen met fysieke problemen te maken krijgt. Twee jaar geleden moest hij, ook door een polsblessure, zich zelfs afmelden voor de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Rome. Vorig jaar liep hij in de finale in Barcelona een blessure aan zijn bovenbeen op waardoor hij het masterstoernooi van Madrid aan zich voorbij moest laten gaan. Allebei de keren was hij gelukkig op tijd hersteld voor Roland Garros en daar pakte hij ook tweemaal de titel.