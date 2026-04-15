Andre Agassi werd in 1996 olympisch kampioen tennis, maar tegenwoordig is de Amerikaan helemaal verknocht aan pickleball. Hij opperde zelfs dat die sport in de toekomst op de Spelen gespeeld moet worden. Dat plan kan in ieder geval (nog) niet op steun rekenen van ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Agassi won in de jaren '90 en aan het begin van deze eeuw flink wat grote toernooien als tennisser, maar in de coronaperiode verloor hij zijn hart aan een andere balsport. Hij en zijn vrouw Steffi Graf, eveneens een tennisgrootheid, kwamen erachter dat ze pickleball toch wel makkelijk samen konden doen. Agassi is dusdanig verknocht geraakt aan de sport dat hij afgelopen week zelfs ervoor pleitte dat pickleball onderdeel moet worden wordt van de Olympische Spelen.

'Nu nog niet'

Die uitspraak komt ook voorbij in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van Hoog en Van As, maar laatstgenoemde is niet direct overtuigd: "Nee, ik denk het niet, niet nu al. Hij is fervent pickleballspeler en speelt het heel graag. Het is op een kleiner veldje met een rackets die lijken op die van padel, maar die toch net iets anders zijn. Je hebt geen muur waar je tegen kan spelen. Het is gewoon attractief, leuk en snel. Er gebeurt veel. Maar of het echt een olympische sport gaat worden?"

Pickleball is voornamelijk in de Verenigde Staten populair en dat land organiseert over twee jaar de Spelen. Het gastland heeft de mogelijkheid om een nieuwe sport in te brengen, maar Van As denkt niet dat het op die korte termijn nog geregeld gaat worden. "Dat is ook gebeurd met breakdance, maar ik heb niet het gevoel dat dat nu gaat gebeuren. Misschien over een paar jaar, maar niet nu. Er zijn zoveel sporten die leuk zijn."

Hoog oppert andere sport

Ook haar kompaan heeft twijfels over picklepall en oppert direct een andere sport die flink aan populariteit heeft gewonnen voor de Spelen. "Dan zou ik eerder padel zeggen", zegt Hoog. "Internationaal is padel al zoveel verder, een zoveel grotere sport en zoveel populairder. Kijk maar naar het WK, dat echt heel veel zichtbaarheid heeft."

Hoog somt vervolgens nog even de voorwaarden op waaraan een sport moet voldoen om olympisch te kunnen worden. "De criteria zijn: wereldwijd verspreiding, een internationale bond, dopingregels en populariteit bij zowel mannen en vrouwen." Zij ziet dan ook gelijk kansen voor haar eigen plan voor padel: "Als je er zo naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat padel een olympische sport zou kunnen worden."

Beluister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.