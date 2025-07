Het werd Amanda Anisimova allemaal wat te veel na haar verloren finale op Wimbledon. De Amerikaanse toptennisster ging er met twee keer 0-6 (double bagel) vanaf tegen de Poolse Iga Swiatek. Geheel tegen traditie in verliet ze meteen de baan.

Waar Swiatek haar box met trainers en familieleden opzocht, maakte Anisimova haar weg naar binnen. Waarschijnlijk om haarzelf even bij elkaar te rapen. De Amerikaanse worstelde zichtbaar met haar emoties in een finale waarin werkelijk niets lukte. Na een tijdje keerde ze terug en hoorde ze de procedure van prijsuitreiking aan, alleen leek ze toen in gedachten verzonken.

Lovende woorden aan Swiatek

Anisimova, getraind door de Nederland Rick Vleeshouwers, veegde meermaals haar trainen weg. Toen ze haar verliezerstroffee binnen had, volgde de gebruikelijke speech. Ook daar werd het haar te veel, waarna het publiek een massaal applaus inzette om haar te steunen. Allereerst feliciteerde ze Swiatek. "Je bent zo’n geweldige speler, dat heb je duidelijk getoond vandaag. Je bent een inspiratie voor mij, een ongelooflijke atleet. Je hebt twee geweldige weken gehad hier en uiteindelijk gewonnen. Dus gefeliciteerd daarmee, ook aan je team."

It wasn't the day Amanda Anisimova dreamed of, but she spoke with class and grace as she thanked her team and in particular her mum for being there 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/T2dUThqq1Q — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Tranen, tranen en nog eens tranen

Daarna volgend opnieuw de tranen. "Bedankt aan iedereen die mij heeft aangemoedigd sinds mijn wedstrijd in de eerste ronde. Het is een ongelooflijke sfeer geweest. Jullie hebben mij door het hele toernooi geloodst, ook al was ik vandaag een beetje op. Ik had gehoopt een betere prestatie neer te kunnen zetten voor jullie allemaal", verontschuldigde ze zich.

"Het is een privilege om hier te spelen. Om hier voor jullie te spelen, is zo zo speciaal. Ik ga deze ervaring en herinneringen nooit meer vergeten", verzekerde Anisimova. "Aan mijn kleine box: jullie zijn er altijd voor mij geweest. Sommige familieleden die zijn overgevlogen… het is zo onwerkelijk om dat mee te maken. Ik zou hier niet staan zonder jullie. Jullie waren die extra motivatie en inspiratie die ik nodig had. Jullie hebben altijd in mij geloofd. En mijn moeder, die deze ochtend is geland: ik zou hier niet staan zonder jou."

Daarna brak Anisimova helemaal. In 2019, een half jaar na haar verrassende halve finale op Roland Garros, overleed haar vader terwijl zij 17 was. Ze richtte zich tot haar moeder. "Zij heeft meer werk geleverd dan ik, eerlijk waar. Mijn moeder is de meest onbaatzuchtige persoon die ik ken. Ze heeft er alles aan gedaan om me tot dit punt in mijn leven te brengen", vertelde Anisimova, terwijl de tranen bij haar en haar moeder over de wangen rolden.

Nederlandse trainers

Ook richtte ze zich tot haar trainers, te weten Rick Vleeshouwers en fysieke coach Rob Brandsma. "Aan de rest van mijn team: bedankt. Niet alleen voor de laatste weken, voor het hele avontuur het afgelopen jaar. Jullie hebben het zo aangemaan gemaakt met het proces en door voor mij te zorgen. Alles wat jullie voor mij doen, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er zo zo dankbaar voor. Ik hou van jullie", wees ze naar haar box.

