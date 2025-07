Amanda Anisimova schrijft momenteel een heel mooi sprookje. De 23-jarige Amerikaanse is finaliste op Wimbledon, terwijl ze vorig jaar niet door de kwalificaties kwam. Destijds was ze net teruggekeerd uit een korte onderbreking. Nu staat de toptennisster voor het eerst in de finale van een Grand Slam, met dank aan de Nederlander Rick Vleeshouwers.

Anisimova's carrière gaat met pieken en dalen. Ze kwam op als een komeet en bereikte in 2019 op zeventienjarige leeftijd de halve finale van Roland Garros. Een half jaar later overleed haar vader en trainer Konstantin Anisimov tijdens het US Open. Anisimova tenniste door, alleen uiteindelijk ging ze ten onder aan het verwachtingspatroon en het verlies van haar vader.

Nederlandse coach verlengt sprookje op Wimbledon met gevallen toptennisster: 'Het is zo ongelooflijk speciaal' Amanda Anisimova is finaliste op Wimbledon. En daar zag het er niet naar uit toen ze begin 2023 een stop aankondigde vanwege mentale problemen. De Amerikaanse vocht zich met dank van een Nederlandse coach terug en versloeg nummer één van de wereld Aryna Sabalenka in de halve finale.

Kennismaking tussen Vleeshouwers en Anisimova

In 2023 lastte Anisimova een pauze in, waarna ze begin 2024 terugkeerde op de tour. Ze bezocht Nederland voor fysiektrainer Rob Brandsma, die ook onderdeel is van de trainersstaf, en kwam zo in aanraking met Vleeshouwers. " Fysiek fit worden was belangrijk, net als het tactische en technische werk. Ze kwam terug van een break van acht maanden. Er stond een goede speelster, maar er zaten haken en ogen aan", zegt Vleeshouwers in gesprek met De Telegraaf.

Nederlandse coach helpt gevallen toptennisster naar finale Wimbledon: 'Ze was nog niet klaar' Tennisster Amanda Anisimova was lang een toptalent maar door mentale en fysieke problemen trok ze de stekker uit haar carrière. Nu is ze terug en staat ze, mede door haar Limburgse coach Rick Vleeshouwers, in de finale van Wimbledon na een knappe overwinning.

In eerste instantie was de afspraak om twee weken met elkaar samen te werken. Inmiddels is de succesvolle tandem nog steeds samen. Anisimova begon bijna op plek 200 op de mondiale tennisladder, na Wimbledon stormt ze de top-10 binnen. Ze schreef het masterstoernooi van Doha op haar naam, maar een finaleplek op Wimbledon weegt zwaarder. " Ze houdt van de spotlights", verzekert haar Nederlandse coach.

Keerzijde van 'surrealistisch' succes

Toch is het niet alleen lachen, gieren, brullen voor Vleeshouwers. Overal waar Anisimova gaat, is hij ook. Hij reist dus de hele wereld over, terwijl hij zijn vrouw en jonge dochter moet achterlaten. " Ze zegt steeds vaker dat ze wil dat papa thuis is. Stel je voor dat we op deze weg doorgaan en Amanda komt vast in de top-10, dan kunnen ze vaker meekomen. Daar is dan budget voor. Dat was niet mogelijk toen ze vorig jaar 200e stond."

Innige omhelzing tussen finaliste Wimbledon en Nederlandse tenniscoach: 'Bedankt voor het vastleggen' De Amerikaanse toptennisster Amanda Anisimova is voor het eerst finaliste op een Grand Slam. Dat terwijl ze in 2023 de sport nog vaarwel zegde door mentale problemen. Aan de hand van de Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers klom ze op, met een finale op Wimbledon tot gevolg.

Door de drukte zit Vleeshouwers "redelijk aan de max". " Op adrenaline gaan we door. Deze finale is de mooiste en grootste wedstrijd die met weinig is te vergelijken. Het voelt soms surrealistisch."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.