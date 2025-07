Iga Swiatek heeft voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon gewonnen. De Poolse veegde de compleet onmachtige Amanda Anisimova (gecoacht door de Nederlander Rick Vleeshouwers) van het centre court in Londen met 6-0 6-0. Dat is de eerste zogeheten 'double bagel' (tweemaal 6-0) in het open era in een Wimbledon-finale.

De Poolse Swiatek had al vijf grandslamtitels op haar naam staan, maar op Wimbledon kwam ze tot dit jaar nooit verder dan de kwartfinale. En voor Anisimova was het sowieso pas haar eerste grandslamfinale. De halve finale op Roland Garros 2019 was haar beste prestatie tot nu toe.

Totale inzinking bij Anisimova

Anisimova schakelde in de halve finale nog Aryna Sabalenka uit, de nummer 1 van de WTA-ranking. Die versie van Anisimova kregen we niet te zien in de eindstrijd. Ze kreeg in de eerste set haar eerste opslag amper binnen de juiste lijnen en als er al rally's waren, sprongen er aldoor errors van haar racket. Qua punten werd die set 27-9 in het voordeel van Swiatek, die drie van haar vier breakpoints verzilverde.

Set 2

Na die smadelijke 6-0, een setuitslag die in grandslamfinales niet al te vaak voorkomt, ging het ook in set twee direct de kant op van Swiatek. Ze plaatste direct een break, vloog door naar 2-0 en vanaf dat moment was het lastig om je nog een ommekeer voor te stellen.

Grass, mastered. 🏆



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion 🇵🇱 pic.twitter.com/5fsPpX4ANC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Die kwam dan ook niet. Anisimova toonde een steeds hopelozere blik op haar gelaat, kreeg naast haar finalebibbers nu ook met emotionele frustraties te maken en bleef maar missers maken. Voor Swiatek werd het alweer een redelijk makkelijke slamfinale: in haar vijf vorige finales verloor ze maar één set.

Double bagel

Het is één keer eerder gebeurd in het open era dat een vrouwenfinale eindigde in 6-06-0. Dat was toen Steffi Graf in 1988 Roland Garros won. Haar slachtoffer destijds was Natasha Zvereva.

Een setuitslag van 6-0 heet een 'bagel', naar het broodje met een gaatje erin. De vorm van een nul lijkt op de vorm van dat broodje. Dan is 6-0 6-0 een dubbele bagel.

0 - Iga Swiatek is the second player in the Open Era to win a Women's Singles Grand Slam final with a 6-0 6-0 scoreline after Steffi Graf at Roland Garros 1988. Speechless.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/5dD3sCciT9 — OptaAce (@OptaAce) July 12, 2025

